Несплату аліментів житель Сумщини відпрацює корисними роботами

Суд зобов’язав чоловіку відпрацювати борги за аліментами 120 годинами суспільно корисних робіт.

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що мешканця Охтирського району Сумської області суд зобов’язав виконати 120 годин суспільно корисних робіт через несплату аліментів на двох неповнолітніх синів.

Якщо заборгованість перевищує суму платежів за 6 місяців, суд може призначити суспільно корисні роботи на строк від 120 до 240 годин. При повторному порушенні протягом року — від 240 до 360 годин.

Усі зароблені кошти повністю спрямовуються на погашення аліментного боргу перед дітьми.

