От 0,5 до 3 очередей — как будут отключать свет 1 декабря

В понедельник, 1 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Об этом сообщило «Укренерго».

«Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в заявлении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей

Также в «Укренерго» добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

