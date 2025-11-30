От 0,5 до 3 очередей — как будут отключать свет 1 декабря
18:45, 30 ноября 2025
Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59.
В понедельник, 1 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Об этом сообщило «Укренерго».
«Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в заявлении.
Время и объем применения ограничений будут следующими:
ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
- с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
- с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей
Также в «Укренерго» добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
