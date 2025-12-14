Начисление резидентом Дія Сіті единого взноса — в налоговой разъяснили нюансы

Единый взнос для всех плательщиков единого взноса, кроме льготных категорий, устанавливается в размере 22 процентов.

Главное управление Государственной налоговой службы в Винницкой области напомнило о нюансах начисления резидентом Дія Сіті единого взноса.

В соответствии с абзацем первым части четырнадцатой прим. 1 ст. 8 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (с изменениями и дополнениями) единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование для плательщика — резидента Дія Сіті (кроме резидента Дія Сіті, который одновременно имеет статус резидента Дефенс Сіті), который в календарном месяце соответствовал требованиям, определенным пп. 2, 3 части первой, п. 10 части второй ст. 5 Закона Украины от 15 июля 2021 года № 1667-ІХ «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором плательщиком приобретен статус резидента Дія Сіті, устанавливается:

а) на сумму начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, которые определяются в соответствии с Законом № 108, — в размере минимального страхового взноса;

б) на сумму вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг) по гиг-контрактам, заключенным в порядке, предусмотренном Законом № 1667, — в размере минимального страхового взноса.

При этом минимальный страховой взнос — сумма единого взноса, которая определяется расчетным путем как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно.

Согласно части пятой ст. 8 Закона № 2464 единый взнос для всех плательщиков единого взноса (кроме льготных категорий) устанавливается в размере 22 процентов.

В случае если база начисления единого взноса не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки единого взноса.

При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка единого взноса, установленная частью пятой ст. 8 Закона № 2464, применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера.

В то же время ни пп. 2, 3 части первой ст. 5 Закона № 1667, ни абзацами вторым — третьим части четырнадцатой прим. 1 ст. 8 Закона № 2464 не предусмотрено разделение работников (застрахованных лиц) на штатных и по совместительству, вместо этого определены условия, при выполнении которых плательщик — резидент Дія Сіті уплачивает единый взнос в фиксированном размере — размере минимального страхового взноса независимо от размера начисленной заработной платы (дохода) застрахованного лица.

Указанное также соответствует принципу презумпции правомерности деятельности резидентов Дія Сіті, закрепленному в п. 3 части четвертой ст. 2 Закона № 1667, который означает принятие решения в пользу резидентов Дія Сіті или заявителей в случае, если норма закона или иного нормативно-правового акта, изданного на основании закона, либо если нормы разных законов или нормативно-правовых актов допускают неоднозначное (множественное) толкование прав и обязанностей резидентов Дія Сіті или заявителей, либо государства, либо государственных органов или органов местного самоуправления, либо их должностных лиц.

Учитывая указанное, работнику, который работает у резидента Дія Сіті (кроме резидента Дія Сіті, который одновременно имеет статус резидента Дефенс Сіті) по совместительству (в свободное время от основной работы у другого работодателя), единый взнос начисляется в размере минимального страхового взноса, если такой резидент Дія Сіті в календарном месяце соответствовал требованиям, определенным пунктами 2 и 3 части первой, п. 10 части второй ст. 5 Закона № 1667.

