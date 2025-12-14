Налоговая объяснила условия применения НДС 7% к лекарственным средствам

ГНС напомнила критерии, при которых поставка и ввоз лекарств облагаются пониженной ставкой.

Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило порядок применения ставки НДС в размере 7% к операциям по поставке и ввозу лекарственных средств на таможенную территорию Украины. Соответствующие условия определены нормами Налогового кодекса Украины.

В налоговой отметили, что операции плательщиков НДС по поставке лекарственных средств на таможенной территории Украины подлежат налогообложению по ставке 7% при условии, если такие лекарственные средства разрешены для производства и применения в Украине и внесены в Государственный реестр лекарственных средств Украины (ГРЛС).

В то же время в ГУ ГНС напомнили, что отношения в сфере взимания налогов, сборов и таможенных платежей регулируются нормами Налогового кодекса Украины и другими нормативно-правовыми актами по вопросам налогообложения в соответствии с пунктом 1.1 статьи 1 раздела I НКУ. Правовые основы налогообложения налогом на добавленную стоимость установлены разделом V и подразделом 2 раздела XX НКУ.

Согласно подпунктам «а» и «б» пункта 185.1 статьи 185 раздела V НКУ объектом обложения НДС являются операции налогоплательщиков по поставке товаров и услуг, место поставки которых в соответствии со статьей 186 раздела V НКУ расположено на таможенной территории Украины.

Подпунктом «в» пункта 193.1 статьи 193 раздела V НКУ предусмотрено, что по ставке НДС 7% облагаются, в частности, операции по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, разрешенных для производства и применения в Украине и внесенных в ДРЛЗ, а также медицинских изделий, которые внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения или соответствуют требованиям соответствующих технических регламентов, что подтверждается документом о соответствии, и разрешены для предоставления на рынке и/или ввода в эксплуатацию и применения в Украине.

Кроме того, по этой же ставке облагаются операции по поставке и ввозу лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, разрешенных для применения в рамках клинических испытаний, разрешение на проведение которых предоставлено центральным органом исполнительной власти, формирующим государственную политику в сфере здравоохранения.

В налоговой службе подчеркнули, что в случае несоблюдения хотя бы одного из определенных условий операции по поставке лекарственных средств на таможенной территории Украины облагаются НДС в общеустановленном порядке по ставке 20%.

Таким образом, если лекарственные средства разрешены для производства и применения в Украине и внесены в Государственный реестр лекарственных средств Украины, операции по их поставке на таможенной территории Украины подлежат налогообложению НДС по ставке 7%.

