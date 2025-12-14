  1. В Украине

Налоговая объяснила условия применения НДС 7% к лекарственным средствам

16:19, 14 декабря 2025
ГНС напомнила критерии, при которых поставка и ввоз лекарств облагаются пониженной ставкой.
Налоговая объяснила условия применения НДС 7% к лекарственным средствам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило порядок применения ставки НДС в размере 7% к операциям по поставке и ввозу лекарственных средств на таможенную территорию Украины. Соответствующие условия определены нормами Налогового кодекса Украины.

В налоговой отметили, что операции плательщиков НДС по поставке лекарственных средств на таможенной территории Украины подлежат налогообложению по ставке 7% при условии, если такие лекарственные средства разрешены для производства и применения в Украине и внесены в Государственный реестр лекарственных средств Украины (ГРЛС).

В то же время в ГУ ГНС напомнили, что отношения в сфере взимания налогов, сборов и таможенных платежей регулируются нормами Налогового кодекса Украины и другими нормативно-правовыми актами по вопросам налогообложения в соответствии с пунктом 1.1 статьи 1 раздела I НКУ. Правовые основы налогообложения налогом на добавленную стоимость установлены разделом V и подразделом 2 раздела XX НКУ.

Согласно подпунктам «а» и «б» пункта 185.1 статьи 185 раздела V НКУ объектом обложения НДС являются операции налогоплательщиков по поставке товаров и услуг, место поставки которых в соответствии со статьей 186 раздела V НКУ расположено на таможенной территории Украины.

Подпунктом «в» пункта 193.1 статьи 193 раздела V НКУ предусмотрено, что по ставке НДС 7% облагаются, в частности, операции по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, разрешенных для производства и применения в Украине и внесенных в ДРЛЗ, а также медицинских изделий, которые внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения или соответствуют требованиям соответствующих технических регламентов, что подтверждается документом о соответствии, и разрешены для предоставления на рынке и/или ввода в эксплуатацию и применения в Украине.

Кроме того, по этой же ставке облагаются операции по поставке и ввозу лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, разрешенных для применения в рамках клинических испытаний, разрешение на проведение которых предоставлено центральным органом исполнительной власти, формирующим государственную политику в сфере здравоохранения.

В налоговой службе подчеркнули, что в случае несоблюдения хотя бы одного из определенных условий операции по поставке лекарственных средств на таможенной территории Украины облагаются НДС в общеустановленном порядке по ставке 20%.

Таким образом, если лекарственные средства разрешены для производства и применения в Украине и внесены в Государственный реестр лекарственных средств Украины, операции по их поставке на таможенной территории Украины подлежат налогообложению НДС по ставке 7%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая НДС ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]