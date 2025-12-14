Податкова пояснила умови застосування ПДВ 7% до лікарських засобів

ДПС нагдала критерії, за яких постачання та ввезення ліків оподатковується зниженою ставкою.

Головне управління ДПС у Київській області роз’яснило порядок застосування ставки ПДВ у розмірі 7% до операцій із постачання та ввезення лікарських засобів на митну територію України. Відповідні умови визначені нормами Податкового кодексу України.

У податковій зазначили, що операції платників ПДВ з постачання лікарських засобів на митній території України підлягають оподаткуванню за ставкою 7% за умови, якщо такі лікарські засоби дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів України (ДРЛЗ).

Водночас у ГУ ДПС нагадали, що відносини у сфері справляння податків, зборів і митних платежів регулюються нормами Податкового кодексу України та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу I ПКУ. Правові засади оподаткування податком на додану вартість встановлені розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів і послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Підпунктом «в» пункту 193.1 статті 193 розділу V ПКУ передбачено, що за ставкою ПДВ 7% оподатковуються, зокрема, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до ДРЛЗ, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, і дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні.

Крім того, за цією ж ставкою оподатковуються операції з постачання та ввезення лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері охорони здоров’я.

У податковій службі підкреслили, що у разі недотримання хоча б однієї з визначених умов операції з постачання лікарських засобів на митній території України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%.

Таким чином, якщо лікарські засоби дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, операції з їх постачання на митній території України підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 7%.

