Как эффективно переписываться с ГНС через Электронный кабинет – объяснение
Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, как налогоплательщикам эффективно пользоваться электронной перепиской через Электронный кабинет. В налоговой отметили, что правильная организация коммуникации позволяет оперативно получать ответы, иметь подтверждение взаимодействия с налоговыми органами и избегать лишних затрат времени.
- Качественная подготовка документов
Перед отправкой обращения рекомендуют оформлять в формате PDF. Документ должен содержать четкий заголовок, краткий и структурированный текст, а при необходимости – ссылки на нормы законодательства. Приложения целесообразно отправлять отдельными файлами.
- Правильный выбор типа документа
В разделе «Переписка с ГНС» следует корректно указывать тип документа — письмо, заявление, запрос на консультацию или жалоба, а также тематику обращения и налоговый орган. Это ускоряет его обработку ответственным подразделением.
- Подписание документов КЭП
В ГНС подчеркивают необходимость использования квалифицированной электронной подписи. КЭП подтверждает авторство документа, удостоверяет копии и придает обращению юридическую силу. Без электронной подписи документ могут не принять.
- Контроль регистрации обращения
После отправки документа плательщикам рекомендуется проверять во вкладке «Входящие документы», зарегистрировано ли обращение, присвоен ли ему входящий номер и указана ли дата регистрации. Именно с этой даты начинается отсчет сроков рассмотрения.
- Хранение квитанций
Квитанции №1 и №2, а также уведомление о регистрации документа рекомендуют хранить, поскольку они являются официальным подтверждением коммуникации в случае возникновения споров.
- Ведение собственного реестра обращений
Для контроля сроков рассмотрения плательщикам советуют фиксировать дату отправки обращения, номер документа, дату его регистрации, предельный срок ответа и фактическую дату его получения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.