Как эффективно переписываться с ГНС через Электронный кабинет – объяснение

07:54, 15 декабря 2025
Налоговая дала советы по правильному оформлению и контролю электронных обращений
Фото: dp.tax.gov.ua
Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, как налогоплательщикам эффективно пользоваться электронной перепиской через Электронный кабинет. В налоговой отметили, что правильная организация коммуникации позволяет оперативно получать ответы, иметь подтверждение взаимодействия с налоговыми органами и избегать лишних затрат времени.

  1. Качественная подготовка документов

Перед отправкой обращения рекомендуют оформлять в формате PDF. Документ должен содержать четкий заголовок, краткий и структурированный текст, а при необходимости – ссылки на нормы законодательства. Приложения целесообразно отправлять отдельными файлами.

  1. Правильный выбор типа документа

В разделе «Переписка с ГНС» следует корректно указывать тип документа — письмо, заявление, запрос на консультацию или жалоба, а также тематику обращения и налоговый орган. Это ускоряет его обработку ответственным подразделением.

  1. Подписание документов КЭП

В ГНС подчеркивают необходимость использования квалифицированной электронной подписи. КЭП подтверждает авторство документа, удостоверяет копии и придает обращению юридическую силу. Без электронной подписи документ могут не принять.

  1. Контроль регистрации обращения

После отправки документа плательщикам рекомендуется проверять во вкладке «Входящие документы», зарегистрировано ли обращение, присвоен ли ему входящий номер и указана ли дата регистрации. Именно с этой даты начинается отсчет сроков рассмотрения.

  1. Хранение квитанций

Квитанции №1 и №2, а также уведомление о регистрации документа рекомендуют хранить, поскольку они являются официальным подтверждением коммуникации в случае возникновения споров.

  1. Ведение собственного реестра обращений

Для контроля сроков рассмотрения плательщикам советуют фиксировать дату отправки обращения, номер документа, дату его регистрации, предельный срок ответа и фактическую дату его получения.

