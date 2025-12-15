Як ефективно листуватися з ДПС через Електронний кабінет – пояснення

Податкова надала поради щодо правильного оформлення та контролю електронних звернень.

Головне управління ДПС у Київській області пояснило, як платникам податків ефективно користуватися електронним листуванням через Електронний кабінет. У податковій зазначили, що правильна організація комунікації дозволяє оперативно отримувати відповіді, мати підтвердження взаємодії з податковими органами та уникати зайвих витрат часу.

Якісна підготовка документів

Перед відправленням звернення рекомендують оформлювати у форматі PDF. Документ має містити чіткий заголовок, короткий і структурований текст, а за потреби — посилання на норми законодавства. Додатки доцільно надсилати окремими файлами.

Правильний вибір типу документа

У розділі «Листування з ДПС» слід коректно зазначати тип документа — лист, заява, запит на консультацію або скарга, а також тематику звернення і податковий орган. Це пришвидшує його опрацювання відповідальним підрозділом.

Підписання документів КЕП

У ДПС наголошують на необхідності використання кваліфікованого електронного підпису. КЕП підтверджує авторство документа, засвідчує копії та надає зверненню юридичної сили. Без електронного підпису документ можуть не прийняти.

Контроль реєстрації звернення

Після надсилання документа платникам радять перевіряти у вкладці «Вхідні документи», чи зареєстроване звернення, чи присвоєно йому вхідний номер і зазначено дату реєстрації. Саме з цієї дати починається відлік строків розгляду.

Збереження квитанцій

Квитанції №1 і №2, а також повідомлення про реєстрацію документа рекомендують зберігати, оскільки вони є офіційним підтвердженням комунікації у разі виникнення спорів.

Ведення власного реєстру звернень

Для контролю строків розгляду платникам радять фіксувати дату відправлення звернення, номер документа, дату його реєстрації, граничний строк відповіді та фактичну дату її отримання.

