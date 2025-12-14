Работник на прифронтовой территории не пришел на работу из-за остановки транспорта: могут ли его уволить

Если рабочее место расположено в зоне боевых действий, отсутствие из-за транспортных ограничений не считается прогулом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работников, рабочие места которых расположены на прифронтовых территориях или в зоне активных боевых действий, нельзя увольнять за прогул, если они не смогли добраться до работы по объективным причинам. На этом подчеркивают в Гоструде.

Типичная ситуация: транспорт не работает, работника уволили

Распространенный случай: предприятие находится на прифронтовой территории, транспортное сообщение остановлено, работник физически не может добраться до рабочего места и отсутствует один день. Уже на следующий день работодатель сообщает об увольнении за прогул.

Такие действия, по разъяснению Гоструда, не соответствуют нормам действующего законодательства.

Что говорит закон

С 14 июня 2025 года действуют изменения, внесенные Законом Украины № 4412-IX в Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Ими дополнена статья 5 специальной нормой.

Согласно ей, в период действия военного положения работник, рабочее место которого расположено на территории активных боевых действий и который отсутствовал на работе, не может быть уволен за прогул (пункт 4 части первой статьи 40 КЗоТ).

Важные нюансы для работников

Закон одновременно предусматривает, что:

время такого отсутствия не оплачивается;

этот период не засчитывается в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск.

Однако ключевое — отсутствие по военным обстоятельствам не является основанием для увольнения.

Что это означает для работодателей и работников

Для работодателей это означает необходимость учитывать особый правовой режим военного положения и фактические условия, в которых находятся работники. Для работников — это гарантия сохранения трудовых отношений, даже если из-за боевых действий или остановки транспорта они временно не могут выполнять работу.

Вывод

Если предприятие или рабочее место находится на территории активных боевых действий, увольнение за прогул в случае вынужденного отсутствия является незаконным. В таких случаях работодатель нарушает трудовое законодательство, а работник имеет основания для защиты своих прав.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.