Получили поврежденную посылку: пошаговая инструкция для покупателей

23:59, 14 декабря 2025
Что делать при получении поврежденной посылки и к кому обращаться в зависимости от причины повреждения.
Онлайн-шопинг давно стал привычной частью повседневной жизни украинцев. Удобство, широкий выбор товаров и экономия времени делают покупки в интернете привлекательными, однако вместе с этим растет количество жалоб на поврежденные посылки при доставке.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Кировоградской области объяснили, как действовать потребителю, если товар поступил в ненадлежащем состоянии.

Проверка посылки — первый и самый важный шаг

При получении посылки в отделении службы доставки или от курьера следует внимательно осмотреть упаковку. Необходимо обратить внимание на:

  • порванные или помятые углы коробки;
  • поврежденную упаковку;
  • отсутствие заводских пломб;
  • следы повторного вскрытия или перематывания.

Если есть подозрение на повреждение, не подписывайте документы о получении. Перед этим обязательно сделайте фото- или видеофиксацию упаковки с разных ракурсов, зафиксируйте дату получения и номер накладной.

Акт о повреждении: почему он важен

В случае выявления повреждений необходимо оформить акт о повреждении совместно с работником почтовой или курьерской службы. В документе должны быть указаны:

  • характер и описание повреждения;
  • состояние упаковки;
  • номер отправления;
  • дата и подпись (отметка) сотрудника службы доставки.

Этот акт является ключевым доказательством для дальнейших обращений.

Если повреждение по вине продавца или маркетплейса

Когда товар был поврежден еще до отправки или ненадлежащим образом упакован, потребителю следует обратиться к продавцу или в службу поддержки маркетплейса. В обращении необходимо:

  • указать номер заказа;
  • описать проблему;
  • приложить фото- и/или видеодоказательства;
  • приложить акт о повреждении (при наличии).

В таком случае потребитель имеет право на возврат средств, обмен товара или компенсацию.

Если посылку повредили во время транспортировки

Если повреждение произошло из-за ненадлежащей транспортировки, ответственность несет служба доставки. В этом случае необходимо подать письменную или электронную жалобу непосредственно перевозчику, приложив:

  • фото- и видеоподтверждения;
  • копии чеков;
  • четко сформулированные требования (например, возмещение ущерба).

Полезные советы для онлайн-покупок

Чтобы снизить риски, специалисты советуют:

  • всегда проверять посылку при получении;
  • выбирать доставку с возможностью вскрытия до оплаты;
  • сохранять чеки, упаковку и переписку с продавцом.

