Отримали пошкоджену посилку: покрокова інструкція для покупців

23:59, 14 грудня 2025
Що робити під час отримання пошкодженої посилки та до кого звертатися залежно від причини пошкодження.
Онлайн-шопінг давно став звичною частиною повсякденного життя українців. Зручність, широкий вибір товарів і економія часу роблять покупки в інтернеті привабливими, однак разом із цим зростає кількість скарг на пошкоджені посилки під час доставки.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Кіровоградській області пояснили, як діяти споживачу, якщо товар надійшов у неналежному стані.

Перевірка посилки — перший і найважливіший крок

Під час отримання посилки у відділенні служби доставки або від кур’єра варто уважно оглянути упаковку. Слід звернути увагу на:

  • порвані або зім’яті кути коробки;
  • пошкоджену упаковку;
  • відсутність заводських пломб;
  • сліди повторного відкриття або перемотування.

Якщо є підозра на пошкодження, не підписуйте документи про отримання. Перед цим обов’язково зробіть фото- або відеофіксацію упаковки з різних ракурсів, зафіксуйте дату отримання та номер накладної.

Акт про пошкодження: чому він важливий

У разі виявлення пошкоджень необхідно оформити акт про пошкодження разом із працівником поштової або кур’єрської служби. У документі мають бути зазначені:

  • характер і опис пошкодження;
  • стан упаковки;
  • номер відправлення;
  • дата та підпис (відмітка) співробітника служби доставки.

Цей акт є ключовим доказом для подальших звернень.

Якщо пошкодження з вини продавця або маркетплейсу

Коли товар був пошкоджений ще до відправлення або неналежно запакований, споживачу слід звернутися до продавця або служби підтримки маркетплейсу. У зверненні необхідно:

  • вказати номер замовлення;
  • описати проблему;
  • додати фото- та/або відеодокази;
  • долучити акт про пошкодження (за наявності).

У такому випадку споживач має право на повернення коштів, обмін товару або компенсацію.

Якщо посилку пошкодили під час транспортування

Якщо пошкодження сталося через неналежне транспортування, відповідальність несе служба доставки. У цьому разі потрібно подати письмову або електронну скаргу безпосередньо перевізнику, додавши:

  • фото- та відеопідтвердження;
  • копії чеків;
  • чітко сформульовані вимоги (наприклад, відшкодування збитків).

Корисні поради для онлайн-покупок

Щоб зменшити ризики, фахівці радять:

  • завжди перевіряти посилку під час отримання;
  • обирати доставку з можливістю відкриття до оплати;
  • зберігати чеки, упаковку та переписку з продавцем.

