Отримали пошкоджену посилку: покрокова інструкція для покупців
Онлайн-шопінг давно став звичною частиною повсякденного життя українців. Зручність, широкий вибір товарів і економія часу роблять покупки в інтернеті привабливими, однак разом із цим зростає кількість скарг на пошкоджені посилки під час доставки.
У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Кіровоградській області пояснили, як діяти споживачу, якщо товар надійшов у неналежному стані.
Перевірка посилки — перший і найважливіший крок
Під час отримання посилки у відділенні служби доставки або від кур’єра варто уважно оглянути упаковку. Слід звернути увагу на:
- порвані або зім’яті кути коробки;
- пошкоджену упаковку;
- відсутність заводських пломб;
- сліди повторного відкриття або перемотування.
Якщо є підозра на пошкодження, не підписуйте документи про отримання. Перед цим обов’язково зробіть фото- або відеофіксацію упаковки з різних ракурсів, зафіксуйте дату отримання та номер накладної.
Акт про пошкодження: чому він важливий
У разі виявлення пошкоджень необхідно оформити акт про пошкодження разом із працівником поштової або кур’єрської служби. У документі мають бути зазначені:
- характер і опис пошкодження;
- стан упаковки;
- номер відправлення;
- дата та підпис (відмітка) співробітника служби доставки.
Цей акт є ключовим доказом для подальших звернень.
Якщо пошкодження з вини продавця або маркетплейсу
Коли товар був пошкоджений ще до відправлення або неналежно запакований, споживачу слід звернутися до продавця або служби підтримки маркетплейсу. У зверненні необхідно:
- вказати номер замовлення;
- описати проблему;
- додати фото- та/або відеодокази;
- долучити акт про пошкодження (за наявності).
У такому випадку споживач має право на повернення коштів, обмін товару або компенсацію.
Якщо посилку пошкодили під час транспортування
Якщо пошкодження сталося через неналежне транспортування, відповідальність несе служба доставки. У цьому разі потрібно подати письмову або електронну скаргу безпосередньо перевізнику, додавши:
- фото- та відеопідтвердження;
- копії чеків;
- чітко сформульовані вимоги (наприклад, відшкодування збитків).
Корисні поради для онлайн-покупок
Щоб зменшити ризики, фахівці радять:
- завжди перевіряти посилку під час отримання;
- обирати доставку з можливістю відкриття до оплати;
- зберігати чеки, упаковку та переписку з продавцем.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.