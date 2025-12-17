Казначейство назвало последние дни проведения бюджетных платежей в 2025 году

Казначейство обнародовало Регламент работы на конец 2025 и начало 2026 бюджетного года.

Государственная казначейская служба сообщила, что в соответствии с Регламентом работы органов Государственной казначейской службы Украины в период завершения бюджетного 2025 года и начала 2026 года, утвержденным приказом Казначейства от 03.12.2025 № 296, последним днем проведения платежей клиентов органов Казначейства через систему электронных платежей Национального банка Украины (далее — СЭП НБУ) в бюджетном 2025 году является 28 декабря 2025 года.

Последним днем проведения платежей на национальную безопасность и оборону, а также расходов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 19 Порядка выполнения полномочий Государственной казначейской службой Украины в особом режиме в условиях военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 9 июня 2021 года № 590, является 30 декабря 2025 года.

Прием электронных документов клиентов из системы дистанционного обслуживания «Клиент-казначейство — Казначейство» (далее — СДО) в учетные системы АС «Є-Казна Доходы», АС «Є-Казна» 28, 29 и 30 декабря 2025 года осуществляется до 17:30. В период с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года прием органами Казначейства электронных документов от клиентов через СДО не осуществляется. Клиентская часть СДО в указанный период работает в штатном режиме (доступен просмотр информации, печать выписок, функции формирования и визирования документов).

В период с 28 декабря 2025 года по 30 декабря 2025 года Казначейство работает в СЭП НБУ в обычном режиме и осуществляет зачисление поступлений в бюджеты всех уровней и других платежей (пополнение счетов электронного администрирования налогов, перечисление средств единого социального взноса, таможенных платежей и т. д.) на счета, открытые в Казначействе.

В период с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года включительно межбанковские платежные операции (обычные и мгновенные кредитовые переводы) через СЭП НБУ от Казначейства и/или в адрес Казначейства не осуществляются (участники СЭП НБУ не смогут осуществлять платежи в адрес Казначейства, а Казначейство — в адрес участников СЭП).

Начиная со 2 января 2026 года органы Казначейства работают в обычном режиме.

Государственная казначейская служба обращает внимание, что средства в иностранной валюте, которые учитываются на счетах, открытых в учреждениях банков (кроме остатков собственных поступлений бюджетных учреждений в иностранной валюте, учитываемых на их счетах, открытых в учреждениях банков; средств на счетах бюджетных учреждений, расположенных за рубежом; средств, размещенных на счетах в банках в иностранной валюте, полученных как поступления в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, а также как кредиты (займы), привлеченные государством от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины; а также средств в иностранной валюте, размещенных на счетах главных распорядителей средств государственного бюджета в Национальном банке Украины в соответствии с пунктом 56 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины), на основании платежных инструкций владельцев счетов необходимо перечислить не позднее 30 декабря 2025 года:

– в случае получения бюджетным учреждением средств из государственного бюджета в иностранной валюте со счета Казначейства неиспользованные средства в иностранной валюте перечисляются по реквизитам, размещенным на сайте;

– в случае самостоятельной закупки иностранной валюты на межбанковской валютной бирже неиспользованные средства в иностранной валюте перечисляются в порядке, обратном получению таких средств.

В поле «назначение платежа» платежной инструкции дополнительно указать «Статья 57 БКУ».

