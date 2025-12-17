Казначейство назвало останні дні проведення бюджетних платежів у 2025 році

Казначейство оприлюднило Регламент роботи на кінець 2025 та початок 2026 бюджетного року.

Державна казначейська служба повідомила, що відповідно до Регламенту роботи органів Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2025 року та початку 2026 року, затвердженого наказом Казначейства від 03.12.2025 № 296, останнім днем проведення платежів клієнтів органів Казначейства через систему електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП НБУ) в бюджетному 2025 році є 28 грудня 2025 року.

Останнім днем проведення платежів на національну безпеку і оборону та видатків, передбачених у підпункті 1 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою України в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 є 30 грудня 2025 року.

Прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного обслуговування «Клієнт-казначейства - Казначейство» (далі – СДО) до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна» 28, 29 та 30 грудня 2025 року здійснюється до 17:30. У період з 31 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року прийняття органами Казначейства електронних документів від клієнтів через СДО не здійснюється. Клієнтська частина СДО у зазначений період працює у штатному режимі (доступний перегляд інформації, друк виписок, функції формування та візування документів).

У період з 28 грудня 2025 року по 30 грудня 2025 року Казначейство працює в СЕП НБУ у звичайному режимі та здійснює зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів (поповнення рахунків з електронного адміністрування податків, перерахування коштів єдиного соціального внеску, митних платежів та ін.) на рахунки, відкриті в Казначействі.

У період з 31 грудня 2025 року по 01 січня 2026 року включно міжбанківські платіжні операції (звичайні та миттєві кредитові перекази) через СЕП НБУ від Казначейства та/або на адресу Казначейства не здійснюються (учасники СЕП НБУ не зможуть здійснювати платежі на адресу Казначейства, а Казначейство – на адресу учасників СЕП).

Починаючи з 2 січня 2026 року органи Казначейства працюють у звичайному режимі.

Державна казначейська служба звертає увагу, що кошти в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном, коштів, розмішених на рахунках у банках у іноземній валюті, отриманих як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, а також коштів в іноземній валюті, розміщених на рахунках головних розпорядників коштів державного бюджету в Національному банку України відповідно до пункту 56 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України) на підставі платіжних інструкцій власників рахунків необхідно перерахувати не пізніше 30 грудня 2025 року:

- у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства, невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються за реквізитами, розміщеними на сайті.

- у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі, невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються у порядку, зворотному отриманню таких коштів.

В полі «призначення платежу» платіжної інструкції додатково зазначити «Стаття 57 БКУ».

