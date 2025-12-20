Николаев полностью остался без света из-за атаки России
В ночь на 20 декабря россияне нанесли удар по Николаеву. В результате атаки город полностью остался без электроснабжения. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
«Российские террористы в очередной раз атаковали Николаевщину. Без электроэнергии остался и Николаев. Разворачиваем пункты несокрушимости. После завершения воздушной тревоги все Пункты будут открыты», — сообщил мэр.
Медицинские учреждения работают в штатном режиме, оказание помощи непрерывно.
На маршрутах курсируют троллейбусы с автономным ходом до 20 км, что позволяет обеспечивать перевозки даже в сложных условиях. Автобусы и маршрутные такси работу не прекращали.
«После восстановления электроснабжения не включайте сразу электроприборы и бытовую технику. Ведь возможные скачки напряжения могут привести к их повреждению», — предупредил Сенкевич.
Адреса Пунктов несокрушимости
Корабельный район:
ул. Радужная, 38
ул. Рыбная, 4
ул. Металлургов, 8/4
ул. Океановская, 12
Ингульский район:
ул. Театральная, 41-А
ул. Театральная, 1
ул. Южная, 51-А
пр. Мира, 64-Б
ул. Виталия Бохонка (ул. Чайковского), 16
пр. Богоявленский, 24/1
ул. Александра Янаты, 70
ул. Виталия Бохонка (ул. Чайковского), 11-А
Центральный район:
ул. Марка Кропивницкого (ул. Потемкинская), 143-А
ул. Шевченко, 19-А
ул. Христо Ботева, 41
ул. Матвеевская, 1
ул. Михаила Козлова (ул. Александра Матросова), 2
пр. Героев Украины, 57-А
ул. 1 Экипажная, 2
Заводской район:
ул. Ковальская (ул. Кузнецкая), 83
ул. Николаевских десантников, 4 (Большая Корениха)
ул. Молдавская, 7 (Малая Корениха)
ул. Радостная, 4
ул. Курортная, 1
ул. Генерала Алексея Алмазова (ул. Генерала Карпенко), 40-А
Также «Николаевэлектротранс» открыл Пункт несокрушимости на базе КП:
— ул. Евгения Ещенко, 17.
Пункты несокрушимости развернуты в ГСЧС и на железнодорожном вокзале:
— Архитектора Старова, 1/1
— Андрея Покровского, 13Б (Наваринская, 13Б)
— Кузнецкая, 201
— 3-я линия, 29
— Янтарная, 318В
— Новозаводская, 5
Адреса точек выдачи воды, которые работают во время отключения электроэнергии
Ингульский район:
— ул. Передовая, 69-к
— пер. Полярный, 2-к
— ул. Херсонское шоссе, 40-к
— ул. Космонавтов, 144-к
— ул. Казарского, 2-к
— ул. Николаевская, 5-а
— пр. Мира, 25-к
— ул. Китобоев, 7-а
— ул. Троицкая, 222-к
— ул. Листопадовая, 1-к
Заводской район:
— ул. Ген. Алексея Алмазова, 20-а
— ул. Ген. Алексея Алмазова, 51-а
— ул. Дачная, 7-б
— ул. Белая, 71
— ул. Курортная, 11-а
— ул. Евгения Логинова, 50-и
— пер. Транспортный, 6/2
Корабельный район:
— пр. Корабелов, 2-а
— ул. Медиков, 8-к
— ул. Янтарная, 67-в
— ул. Рыбная, 1-и
Центральный район:
— ул. Колодезная, 10-в
— ул. Колодезная, 15-в
— ул. Колодезная, 3-б
— пр. Центральный, 21-к
— пр. Центральный, 267-б
— пр. Центральный, 171-д
— ул. 6-я Слободская, 45
— ул. Игоря Бедзая, 215-д
— ул. Безымянная, 91-в
— ул. 2-я Экипажная, 4-и
— ул. Малко-Тырновская, 1-а
— пр. Героев Украины, 21-а
— пр. Героев Украины, 91-к
График работы этих точек на 13–14 декабря:
08:00–12:00 и 16:00–20:00.
