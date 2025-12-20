Николаев полностью остался без света из-за атаки России

В Николаеве разворачивают пункты несокрушимости.

В ночь на 20 декабря россияне нанесли удар по Николаеву. В результате атаки город полностью остался без электроснабжения. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

«Российские террористы в очередной раз атаковали Николаевщину. Без электроэнергии остался и Николаев. Разворачиваем пункты несокрушимости. После завершения воздушной тревоги все Пункты будут открыты», — сообщил мэр.

Медицинские учреждения работают в штатном режиме, оказание помощи непрерывно.

На маршрутах курсируют троллейбусы с автономным ходом до 20 км, что позволяет обеспечивать перевозки даже в сложных условиях. Автобусы и маршрутные такси работу не прекращали.

«После восстановления электроснабжения не включайте сразу электроприборы и бытовую технику. Ведь возможные скачки напряжения могут привести к их повреждению», — предупредил Сенкевич.

Адреса Пунктов несокрушимости

Корабельный район:

ул. Радужная, 38

ул. Рыбная, 4

ул. Металлургов, 8/4

ул. Океановская, 12

Ингульский район:

ул. Театральная, 41-А

ул. Театральная, 1

ул. Южная, 51-А

пр. Мира, 64-Б

ул. Виталия Бохонка (ул. Чайковского), 16

пр. Богоявленский, 24/1

ул. Александра Янаты, 70

ул. Виталия Бохонка (ул. Чайковского), 11-А

Центральный район:

ул. Марка Кропивницкого (ул. Потемкинская), 143-А

ул. Шевченко, 19-А

ул. Христо Ботева, 41

ул. Матвеевская, 1

ул. Михаила Козлова (ул. Александра Матросова), 2

пр. Героев Украины, 57-А

ул. 1 Экипажная, 2

Заводской район:

ул. Ковальская (ул. Кузнецкая), 83

ул. Николаевских десантников, 4 (Большая Корениха)

ул. Молдавская, 7 (Малая Корениха)

ул. Радостная, 4

ул. Курортная, 1

ул. Генерала Алексея Алмазова (ул. Генерала Карпенко), 40-А

Также «Николаевэлектротранс» открыл Пункт несокрушимости на базе КП:

— ул. Евгения Ещенко, 17.

Пункты несокрушимости развернуты в ГСЧС и на железнодорожном вокзале:

— Архитектора Старова, 1/1

— Андрея Покровского, 13Б (Наваринская, 13Б)

— Кузнецкая, 201

— 3-я линия, 29

— Янтарная, 318В

— Новозаводская, 5

Адреса точек выдачи воды, которые работают во время отключения электроэнергии

Ингульский район:

— ул. Передовая, 69-к

— пер. Полярный, 2-к

— ул. Херсонское шоссе, 40-к

— ул. Космонавтов, 144-к

— ул. Казарского, 2-к

— ул. Николаевская, 5-а

— пр. Мира, 25-к

— ул. Китобоев, 7-а

— ул. Троицкая, 222-к

— ул. Листопадовая, 1-к

Заводской район:

— ул. Ген. Алексея Алмазова, 20-а

— ул. Ген. Алексея Алмазова, 51-а

— ул. Дачная, 7-б

— ул. Белая, 71

— ул. Курортная, 11-а

— ул. Евгения Логинова, 50-и

— пер. Транспортный, 6/2

Корабельный район:

— пр. Корабелов, 2-а

— ул. Медиков, 8-к

— ул. Янтарная, 67-в

— ул. Рыбная, 1-и

Центральный район:

— ул. Колодезная, 10-в

— ул. Колодезная, 15-в

— ул. Колодезная, 3-б

— пр. Центральный, 21-к

— пр. Центральный, 267-б

— пр. Центральный, 171-д

— ул. 6-я Слободская, 45

— ул. Игоря Бедзая, 215-д

— ул. Безымянная, 91-в

— ул. 2-я Экипажная, 4-и

— ул. Малко-Тырновская, 1-а

— пр. Героев Украины, 21-а

— пр. Героев Украины, 91-к

График работы этих точек на 13–14 декабря:

08:00–12:00 и 16:00–20:00.

