Миколаїв повністю залишився без світла через атаку Росії

У Миколаєві розгортають пункти незламності.

В ніч проти 20 грудня росіяни завдали удару по Миколаєву. Внаслідок атаки місто повністю залишилося без електроенергії. Про це повідомив голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Російські терористи вкотре атакували Миколаївщину. Без електроенергії залишився і Миколаїв. Розгортаємо пункти незламності. Після завершення повітряної тривоги всі Пункти будуть відкриті», - повідомив мер.

Медичні заклади працюють у штатному режимі, надання допомоги безперервне.

На маршрутах курсують тролейбуси з автономним ходом до 20 км, що дозволяє забезпечувати перевезення навіть за складних умов. Не припиняли свою роботу автобуси та маршрутні таксі.

«Після відновлення електропостачання не вмикайте одразу електроприлади та побутову техніку. Адже можливі стрибки напруги можуть призвести до їх пошкодження», - попередив Сєнкевич.

Адреси Пунктів незламності

Корабельний район:

вул. Райдужна, 38

вул. Рибна, 4

вул. Металургів, 8/4

вул. Океанівська, 12

- Інгульський район:

вул. Театральна, 41-А.

вул. Театральна, 1.

вул. Південна, 51-А.

пр. Миру, 64-Б.

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16.

пр. Богоявленський, 24/1.

вул. Олександра Янати, 70.

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А.

- Центральний район

вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А.

вул. Шевченка, 19-А.

вул. Христо Ботєва, 41.

вул. Матвіївська, 1.

вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2.

пр. Героїв України, 57-А.

вул. 1 Екіпажна, 2.

- Заводський район

вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83

вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)

вул. Молдавська, 7 (Мала Корениха).

вул. Радісна, 4.

вул. Курортна, 1.

вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А.

Також "Миколаївелектротранс" відкрили Пункт незламності на базі КП:

- Євгена Єщенка, 17.

Пункти незламності розгорнуто у ДСНС та на залізничному вокзалі:

-Архітектора Старова 1/1.

- Андрія Покровського, 13Б (Наваринська 13Б).

-Кузнецька 201.

- 3-тя лінія 29.

- Янтарна 318В.

- Новозаводська 5.

Адреси точок видачі води, які працюють під час вимкнення електроенергії

Інгульський район:

- вул. Передова, 69-к

- пров. Полярний, 2-к

- вул. Херсонське шосе, 40-к

- вул. Космонавтів, 144-к

- вул. Казарського, 2-к

- вул. Миколаївська, 5-а

- пр. Миру, 25-к

- вул. Китобоїв, 7-а

- вул. Троїцька, 222-к

- вул. Листопадова, 1-к

Заводський район:

- вул. Ген. Олекси Алмазова, 20-а

- вул. Ген. Олекси Алмазова, 51-а

- вул. Дачна, 7-б

- вул. Біла, 71

- вул. Курортна, 11-а

- вул. Євгенія Логінова, 50-і

- пров. Транспортний, 6/2

Корабельний район:

- пр. Корабелів, 2-а

- вул. Медиків, 8-к

- вул. Янтарна, 67-в

- вул. Рибна, 1-і

Центральний район:

- вул. Колодязна, 10-в

- вул. Колодязна, 15-в

- вул. Колодязна, 3-б

- пр. Центральний, 21-к

- пр. Центральний, 267-б

- пр. Центральний, 171-д

- вул. 6 Слобідська, 45

- вул. Ігоря Бедзая, 215-д

- вул. Безіменна, 91-в

- вул. 2 Екіпажна, 4-і

- вул. Малко-Тирнівська, 1-а

- пр. Героїв України, 21-а

- пр. Героїв України, 91-к

Графік роботи цих точок на 13-14 грудня:

08:00 - 12:00 та 16:00 - 20:00.

