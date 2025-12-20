Португалия готова рассмотреть размещение своих войск в Украине после мирного соглашения – Луиш Монтенегру

Португалия поддерживает миротворческую миссию в Украине вместе с НАТО.

Португалия готова обсудить возможное размещение своих военнослужащих в Украине для обеспечения будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер Португалии Луиш Монтенегру.

По его словам, в вопросе развертывания войск в Украине Португалия придерживается общей позиции ЕС. «Мы не хотим быть здесь во время войны, но в коалиции желающих Португалия участвует и будет участвовать в операциях по обеспечению мира», — отметил премьер.

Монтенегру добавил, что в контексте миротворческой миссии португальские военные могут действовать вместе с Латвией и Литвой для участия в операциях по обеспечению безопасности на территории Украины.

«Португалия всегда будет поддерживать и участвовать в миссиях по обеспечению безопасности. Сегодня этого еще не предусмотрено, но когда эта проблема будет рассматриваться, Португалия сможет принять в ней участие», – подчеркнул премьер.

