Португалія готова розглянути розміщення своїх військ в Україні після мирної угоди – Луїш Монтенегру

Португалія підтримує миротворчу місію в Україні разом із НАТО.

Португалія готова обговорити можливе розміщення своїх військовослужбовців в Україні для забезпечення майбутньої мирної угоди між Києвом і Москвою. Про це на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським заявив премʼєр Португалії Луїш Монтенегру.

За його словами, у питанні розгортання військ в Україні Португалія дотримується спільної позиції ЄС. «Ми не хочемо бути тут під час війни, але в коаліції охочих Португалія бере участь і буде брати участь в операціях із забезпечення миру», – зазначив прем’єр.

Монтенегру додав, що у контексті миротворчої місії португальські військові можуть діяти разом з Латвією та Литвою для участі в операціях із забезпечення безпеки на території України.

«Португалія завжди буде підтримувати і брати участь у місіях із забезпечення безпеки. Сьогодні цього ще не передбачено, але коли ця проблема буде розглядатись, Португалія зможе взяти в ній участь», – наголосив прем’єр.

