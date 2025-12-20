  1. В Украине

Зеленский назвал самые сложные вопросы мирных переговоров Украины и США

18:25, 20 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам Президента, Украина согласовывает с США предложения по безопасности и мониторингу.
Зеленский назвал самые сложные вопросы мирных переговоров Украины и США
Фото: Telegram / Zelenskiy
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах о возможном мирном соглашении остаются открытыми самые сложные вопросы, однако Украина уже передала свою позицию США.

По его словам, ключевыми пунктами остаются территориальные вопросы, ситуация на Запорожской атомной станции и финансирование восстановления Украины. Также продолжаются технические обсуждения по гарантиям безопасности и формату мониторинга.

«Это если мы говорим о 20-пунктном плане. Здесь вопрос не в точках пересечения, а в том, что на сегодняшний день, именно в этот момент, в этот час, мы передали свое видение США. Они будут общаться с Россией, и мы ждем ответа», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона также передала свои предложения по программам восстановления и грантам безопасности, и сейчас продолжается координация с американской стороной во Флориде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина война Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]