Зеленский назвал самые сложные вопросы мирных переговоров Украины и США

По словам Президента, Украина согласовывает с США предложения по безопасности и мониторингу.

Фото: Telegram / Zelenskiy

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах о возможном мирном соглашении остаются открытыми самые сложные вопросы, однако Украина уже передала свою позицию США.

По его словам, ключевыми пунктами остаются территориальные вопросы, ситуация на Запорожской атомной станции и финансирование восстановления Украины. Также продолжаются технические обсуждения по гарантиям безопасности и формату мониторинга.

«Это если мы говорим о 20-пунктном плане. Здесь вопрос не в точках пересечения, а в том, что на сегодняшний день, именно в этот момент, в этот час, мы передали свое видение США. Они будут общаться с Россией, и мы ждем ответа», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона также передала свои предложения по программам восстановления и грантам безопасности, и сейчас продолжается координация с американской стороной во Флориде.

