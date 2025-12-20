Зеленський назвав найскладніші питання мирних переговорів України та США

За словами Президента, Україна узгоджує з США пропозиції щодо безпеки та моніторингу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у переговорах щодо можливої мирної угоди залишаються відкритими найважчі питання, проте Україна вже передала свою позицію США.

За його словами, ключовими пунктами залишаються територіальні питання, ситуація на Запорізькій атомній станції та фінансування відновлення України. Також тривають технічні обговорення щодо гарантій безпеки та формату моніторингу.

«Це якщо ми говоримо про 20-пунктний план. Тут питання не в точках перетину, а в тому, що на сьогодні, саме цей момент, на цю годину, ми свої бачення передали США. Вони будуть спілкуватись з Росією і ми чекаємо на відповідь», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що українська сторона також передала свої пропозиції щодо програм відновлення та грантів безпеки, і наразі триває координація з американською стороною у Флориді.

