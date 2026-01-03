Для работы с сельскохозяйственными животными ввели сертификат — как его получить

Госпродпотребслужба объяснила, кто должен получить сертификат для работы с животными и при каких условиях его можно оформить без обучения.

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу обязательные требования по благополучию сельскохозяйственных животных. В связи с этим все лица, работающие с сельскохозяйственными животными, должны иметь государственный сертификат, подтверждающий их знания и практические навыки.

В Госпродпотребслужбе уточнили, что работники с опытом работы более одного года, приобретенным до 1 января 2027 года, могут получить сертификат без прохождения специального обучения. При рассмотрении документов будет учитываться опыт в таких видах деятельности, как содержание животных, их транспортировка, убой и выполнение сопутствующих операций.

Для оформления сертификата необходимо подать заявление и письменную декларацию, копию трудовой книжки или сведения из реестра застрахованных лиц, а также документ, подтверждающий оплату услуги. Стоимость сертификации составляет 0,03 минимальной заработной платы — 259,41 грн по состоянию на 1 января текущего года.

Пакет документов подается в территориальный орган Госпродпотребслужбы. После его рассмотрения заявитель получает сертификат, подтверждающий профессиональную компетентность и дающий право легально работать с сельскохозяйственными животными.

Подробные разъяснения и образцы документов опубликованы на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы.

