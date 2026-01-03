  1. В Украине

Для работы с сельскохозяйственными животными ввели сертификат — как его получить

12:42, 3 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Госпродпотребслужба объяснила, кто должен получить сертификат для работы с животными и при каких условиях его можно оформить без обучения.
Для работы с сельскохозяйственными животными ввели сертификат — как его получить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу обязательные требования по благополучию сельскохозяйственных животных. В связи с этим все лица, работающие с сельскохозяйственными животными, должны иметь государственный сертификат, подтверждающий их знания и практические навыки.

В Госпродпотребслужбе уточнили, что работники с опытом работы более одного года, приобретенным до 1 января 2027 года, могут получить сертификат без прохождения специального обучения. При рассмотрении документов будет учитываться опыт в таких видах деятельности, как содержание животных, их транспортировка, убой и выполнение сопутствующих операций.

Для оформления сертификата необходимо подать заявление и письменную декларацию, копию трудовой книжки или сведения из реестра застрахованных лиц, а также документ, подтверждающий оплату услуги. Стоимость сертификации составляет 0,03 минимальной заработной платы — 259,41 грн по состоянию на 1 января текущего года.

Пакет документов подается в территориальный орган Госпродпотребслужбы. После его рассмотрения заявитель получает сертификат, подтверждающий профессиональную компетентность и дающий право легально работать с сельскохозяйственными животными.

Подробные разъяснения и образцы документов опубликованы на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Свет в стоимости: Верховный Суд очертил порядок формирования оплаты за электроэнергию

КАС ВС подчеркнул, что стоимость предоставленных услуг не требует отдельного перевыставления.

Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]