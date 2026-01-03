Для роботи з сільгосптваринами запровадили сертифікат — як його отримати

Держпродспоживслужба пояснила, хто має отримати сертифікат для роботи з тваринами та за яких умов його можна оформити без навчання.

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності обов’язкові вимоги щодо благополуччя сільськогосподарських тварин. У зв’язку з цим всі особи, які працюють із сільгосптваринами, повинні мати державний сертифікат, що підтверджує їхні знання та практичні навички.

У Держпродспоживслужбі уточнили, що працівники з досвідом роботи понад один рік, набутим до 1 січня 2027 року, можуть отримати сертифікат без проходження спеціального навчання. Під час розгляду документів враховуватиметься досвід у таких видах діяльності, як утримання тварин, їх транспортування, забій та виконання супутніх операцій.

Для оформлення сертифіката необхідно подати заяву та письмову декларацію, копію трудової книжки або відомості з реєстру застрахованих осіб, а також документ, що підтверджує оплату послуги. Вартість сертифікації становить 0,03 мінімальної заробітної плати — 259,41 грн станом на 1 січня поточного року.

Пакет документів подається до територіального органу Держпродспоживслужби. Після його розгляду заявник отримує сертифікат, який підтверджує професійну компетентність та дає право легально працювати з сільськогосподарськими тваринами.

Детальні роз’яснення та зразки документів оприлюднені на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

