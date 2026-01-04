  1. В Украине

Купить билет в вагонах Киевской кольцевой электрички теперь невозможно – что вместо этого

16:19, 4 января 2026
Пассажиры обязаны покупать билеты заранее и проходить контроль на станциях.
1 января 2026 года в Киевской кольцевой электричке отменяется возможность приобретения билетов в вагонах, сообщила команда Kyiv City Express.

Отныне пассажиры обязаны покупать билеты заранее и проходить контроль на станциях.

Это изменение внедряется в рамках новой системы оплаты, которая приближает киевский транспорт к модели S-Bahn.

Это постепенный переход к модели, как в метро, трамвае или автобусе: сначала билет – валидация на платформе – затем поездка.

На станциях отправления будет усилен контроль при входе, а разъездные кассиры будут выполнять функцию проверяющих — по аналогии с общественным транспортом столицы.

Где покупать билеты

Билеты можно и нужно покупать:

  • в приложении Укрзализныци;
  • в приложении Киев Цифровой;
  • в терминалах самообслуживания УЗ и Киев Цифровой;
  • через валидаторы;
  • наличными в кассах.

Такой процесс покупки билетов на Киевскую кольцевую электричку призван повысить доходность без изменения стоимости поездки, диджитализировать расчеты (меньше наличных), а это в свою очередь позволит иметь более полную аналитику по трафику пассажиров.

Приобретенные онлайн-билеты в приложении Киев Цифровой необходимо сканировать на оранжевых валидаторах.

Впоследствии такая же опция валидации появится и для билетов из приложения УЗ.

Привычка покупать билет в поезде была удобной, но сейчас просят постепенно переходить к покупке заранее. Это несколько кликов в телефоне и спокойный вход на платформу без лишних волнений.

«Укрзализныця дружественна к животным, но безбилетные зайцы будут нести административную ответственность», – добавили в Kyiv City Express.

