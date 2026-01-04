Придбати квиток у вагонах Київської кільцевої електрички тепер неможливо – що натомість
1 січня 2026 року в Київській кільцевій електричці скасовується можливість придбання квитків у вагонах, повідомила команда Kyiv City Express.
Відтепер пасажири зобов’язані купувати квитки заздалегідь і проходити контроль на станціях.
Ця зміна впроваджується в рамках нової системи оплати, яка наближає київський транспорт до моделі S-Bahn.
Це поступовий перехід до моделі, як у метро, трамваї чи автобусі: спочатку квиток – валідація на платформі – потім поїздка.
На станціях відправлення буде посилений контроль при вході, а роз’їзні касири виконуватимуть функцію перевіряючих — за аналогією з громадським транспортом столиці.
Де купувати квитки
Квитки можна і потрібно купувати:
- у застосунку Укрзалізниці;
- у застосунку Київ Цифровий;
- у терміналах самообслуговування УЗ та Київ Цифровий;
- через валідатори;
- готівкою в касах.
Такий процес купівлі квитків на Київську кільцеву електричку покликаний підвищити дохідність без зміни вартості поїздки, діджиталізувати розрахунки (менше готівки), а це в свою чергу дозволить мати більш повну аналітику щодо трафіку пасажирів.
Придбані онлайн-квитки у застосунку Київ Цифровий необхідно сканувати на помаранчевих валідаторах.
Згодом така ж опція валідації з’явиться і для квитків із застосунку УЗ.
Звичка купувати квиток у поїзді була зручною, але зараз просять поступово переходити до купівлі завчасно. Це кілька кліків у телефоні і спокійний вхід на платформу без зайвих хвилювань.
«Укрзалізниця дружня до тварин, але безквиткові зайці нестимуть адміністративну відповідальність», – додали в Kyiv City Express.
