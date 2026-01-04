  1. В Україні

Придбати квиток у вагонах Київської кільцевої електрички тепер неможливо – що натомість

16:19, 4 січня 2026
Пасажири зобов’язані купувати квитки заздалегідь та проходити контроль на станціях.
1 січня 2026 року в Київській кільцевій електричці скасовується можливість придбання квитків у вагонах, повідомила команда Kyiv City Express.

Відтепер пасажири зобов’язані купувати квитки заздалегідь і проходити контроль на станціях.

Ця зміна впроваджується в рамках нової системи оплати, яка наближає київський транспорт до моделі S-Bahn.

Це поступовий перехід до моделі, як у метро, трамваї чи автобусі: спочатку квиток – валідація на платформі – потім поїздка.

На станціях відправлення буде посилений контроль при вході, а роз’їзні касири виконуватимуть функцію перевіряючих — за аналогією з громадським транспортом столиці.

Де купувати квитки

Квитки можна і потрібно купувати:

  • у застосунку Укрзалізниці;
  • у застосунку Київ Цифровий;
  • у терміналах самообслуговування УЗ та Київ Цифровий;
  • через валідатори;
  • готівкою в касах.

Такий процес купівлі квитків на Київську кільцеву електричку покликаний підвищити дохідність без зміни вартості поїздки, діджиталізувати розрахунки (менше готівки), а це в свою чергу дозволить мати більш повну аналітику щодо трафіку пасажирів.

Придбані онлайн-квитки у застосунку Київ Цифровий необхідно сканувати на помаранчевих валідаторах.

Згодом така ж опція валідації з’явиться і для квитків із застосунку УЗ.

Звичка купувати квиток у поїзді була зручною, але зараз просять поступово переходити до купівлі завчасно. Це кілька кліків у телефоні і спокійний вхід на платформу без зайвих хвилювань.

«Укрзалізниця дружня до тварин, але безквиткові зайці нестимуть адміністративну відповідальність», – додали в Kyiv City Express.

