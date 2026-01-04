  1. В Украине

Почему срок действия детского загранпаспорта короче, чем взрослого — разъяснение

16:36, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Детский заграничный паспорт имеет срок действия всего 4 года.
Почему срок действия детского загранпаспорта короче, чем взрослого — разъяснение
Фото: gotovo.pasport.org.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заграничный паспорт для взрослых (с 16 лет) выдается сроком на 10 лет, тогда как детский документ действует лишь 4 года. Об этом напомнил Паспортный сервис «Готово».

Ключевые причины такой разницы:

  • Быстрое изменение внешности: дети растут и меняются очень быстро, из-за чего пограничнику может быть сложно точно идентифицировать ребенка.
  • Безопасность во время путешествий: актуальные биометрические данные и свежее фото — главная гарантия быстрого и безопасного пересечения границы.
  • Стабильность черт лица у взрослых: после 16 лет внешность человека меняется медленнее, что позволяет использовать один документ в течение длительного времени.

«Рекомендуем оформить новый документ заранее, если срок действия детского паспорта подходит к концу или ребенок уже изменился внешне и фотография в паспорте больше не соответствует его реальному виду», — добавили в Паспортном сервисе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт загранпаспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]