Почему срок действия детского загранпаспорта короче, чем взрослого — разъяснение

Детский заграничный паспорт имеет срок действия всего 4 года.

Фото: gotovo.pasport.org.ua

Заграничный паспорт для взрослых (с 16 лет) выдается сроком на 10 лет, тогда как детский документ действует лишь 4 года. Об этом напомнил Паспортный сервис «Готово».

Ключевые причины такой разницы:

Быстрое изменение внешности: дети растут и меняются очень быстро, из-за чего пограничнику может быть сложно точно идентифицировать ребенка.

Безопасность во время путешествий: актуальные биометрические данные и свежее фото — главная гарантия быстрого и безопасного пересечения границы.

Стабильность черт лица у взрослых: после 16 лет внешность человека меняется медленнее, что позволяет использовать один документ в течение длительного времени.

«Рекомендуем оформить новый документ заранее, если срок действия детского паспорта подходит к концу или ребенок уже изменился внешне и фотография в паспорте больше не соответствует его реальному виду», — добавили в Паспортном сервисе.

