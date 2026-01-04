Чому строк дії дитячого закордонного коротший за дорослий — роз’яснення

Дитячий закордонний паспорт має термін дії лише 4 роки.

Фото: gotovo.pasport.org.ua

Закордонний паспорт для дорослих (від 16 років) видається на 10 років, тоді як дитячий документ має термін дії лише 4 роки. Про це нагадав Паспортний Сервіс «Готово».

Ключові причини такої різниці:

Стрімка зміна зовнішності: діти ростуть і змінюються дуже швидко, через що не дозволить прикордоннику точно ідентифікувати дитину.

Безпека під час подорожей: актуальні біометричні дані та свіже фото — це головна запорука швидкого та безпечного перетину кордону

Стабільність рис обличчя у дорослих: після 16 років зовнішність людини змінюється повільніше, що дозволяє використовувати один документ протягом тривалого часу.

«Радимо оформити новий документ заздалегідь, якщо термін дії дитячого паспорта добігає кінця, або дитина вже змінилась зовні і фото в паспорті більше не відповідає її реальному вигляду», - додали у Паспортному Сервісі.

