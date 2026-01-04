Кабмин расширил программу обеспечения медиков служебным жильем

В Минздраве заявили, что расширение программы направлено на преодоление кадрового дефицита в прифронтовых регионах, а предоставление служебного жилья является одним из ключевых инструментов для этого.

Кабинет Министров принял постановление, которое расширяет государственную программу обеспечения медицинских работников служебным жильем. Ключевые изменения касаются географии действия программы и приведения предельной стоимости жилья в соответствие с рыночными ценами. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Отныне учреждения здравоохранения за счет средств государственного бюджета могут приобретать жилье для медицинских работников, основное место работы которых расположено не только в сельской местности, но и в городах прифронтовых областей. Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях. Служебное жилье будет предоставляться медицинским работникам на период работы», — заявили в Минздраве.

Жилое помещение может быть приобретено в населенном пункте, где расположено основное место работы медработника, либо в прилегающих — на расстоянии до 30 километров, за исключением городов — административных центров областей и города Киева. При этом теперь разрешена покупка жилья в таких областных центрах, как Запорожье, Сумы, Харьков и Херсон. Также отныне жилье может приобретаться на территориях возможных и активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

В ведомстве подчеркивают, что отдельный блок изменений касается предельной стоимости жилья. Для того чтобы учреждения здравоохранения могли приобретать реальное жилье, правительство повысило допустимую стоимость квадратного метра, применив корректирующие коэффициенты к опосредованной стоимости строительства жилья, которую определяет Министерство развития общин и территорий Украины. В частности, установлены следующие коэффициенты: Харьков — предельная стоимость увеличена в 1,75 раза; Запорожье, Сумы, Херсон, города с населением более 300 тыс. человек и населенные пункты в пригородах Киева и областных центров — в 1,5 раза; города с населением от 100 до 300 тыс. человек — в 1,25 раза.

Корректировка предельной стоимости жилья осуществлена с учетом того, что опосредованная стоимость строительства жилья не отражает реальные рыночные цены, поскольку не включает ряд сопутствующих расходов, которые фактически формируют цену жилья. Применение повышающих коэффициентов позволяет осуществлять реальные закупки жилья за государственные средства.

На реализацию программы в Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 100 млн грн.

