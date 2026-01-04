Кабмін розширив програму забезпечення медиків службовим житлом

У МОЗ заявили, що розширення програми спрямоване на подолання кадрового дефіциту в прифронтових регіонах – і надання службового житла є одним із ключових інструментів для цього.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка розширює державну програму забезпечення медичних працівників службовим житлом. Ключові зміни стосуються географії дії програми та приведення граничної вартості житла у відповідність до ринкових цін. Про це повідомили у МОЗ.

«Відтепер заклади охорони здоров’я за кошти державного бюджету можуть купувати житло для медичних працівників, основне робоче місце яких розташоване не лише в сільській місцевості, а й у містах прифронтових областей. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Херсонську. Службове житло надаватиметься медичним працівникам на час роботи», - заявили у МОЗ

Житлове приміщення можна придбати в населеному пункті, де розташоване основне місце роботи медпрацівника, або в прилеглих – на відстані до 30 кілометрів, за винятком міст-адміністративних центрів областей та міста Київ. При цьому відтепер дозволена купівля в таких обласних центрах як Запоріжжя, Суми, Харків та Херсон. Також житло віднині житло може купуватись на територіях можливих та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

У відомстві підкреслюють, що окремий блок змін стосується граничної вартості житла. Для того щоб заклади охорони здоров’я могли купувати реальне житло, уряд підвищив допустиму вартість квадратного метра, застосувавши коригувальні коефіцієнти до опосередкованої вартості спорудження житла, яку визначає Міністерство розвитку громад та територій України. Зокрема, встановлено такі коефіцієнти: Харків – гранична вартість збільшена у 1,75 рази; Запоріжжя, Суми, Херсон, міста з населенням понад 300 тис. осіб та населені пункти в передмістях Києва й обласних центрів – у 1,5 рази; міста з населенням від 100 до 300 тис. осіб – у 1,25 рази.

Коригування граничної вартості житла здійснено з урахуванням того, що опосередкована вартість спорудження житла не відображає реальні ринкові ціни, оскільки не включає низку супутніх витрат, які фактично формують ціну житла. Застосування підвищувальних коефіцієнтів дозволяє проводити реальні закупівлі житла за державні кошти.

На реалізацію програми у Держбюджеті на 2026 рік передбачено 100 млн грн.

