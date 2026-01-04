Зеленский: Украина подготовится к двум вариантам развития событий — дипломатии или дальнейшей обороне

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна готовится к следующей дипломатической неделе — состоятся встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в достижение мира и приближение окончания войны. Об этом он сказал во время вечернего обращения 4 января.

«К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатии, которую мы обеспечиваем, или дальнейшей активной обороне, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно. Украина стремится к миру. Но свою силу Украина никому не отдаст», — сказал он.

