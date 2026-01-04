Зеленський: Україна підготується до двох варіантів розвитку подій — дипломатія чи подальша оборона
20:14, 4 січня 2026
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна прагне миру.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна готується до наступного дипломатичного тижня – будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш і в наближення закінчення війни. Про це він сказав під час вечірнього звернення 4 січня.
«До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть», - сказав він.
