  1. В Украине

СБУ разоблачила «крота» ФСБ среди военных

20:53, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
СБУ задержала мобилизованного из Днепра, который работал на ФСБ и передавал координаты для ракетно-дроновых ударов по ВСУ и Нацгвардии.
СБУ разоблачила «крота» ФСБ среди военных
Фото: СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента России в рядах ВСУ. Речь идет о мобилизованном жителе Днепра, который, по версии следствия, корректировал воздушные удары врага по украинским военным объектам, сообщает СБУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным спецслужбы, фигуранта завербовали сотрудники ФСБ осенью 2025 года, после чего он намеренно мобилизовался в тыловую воинскую часть в регионе, чтобы вести разведывательную деятельность изнутри.

Правоохранители считают, что по указанию российской спецслужбы агент передавал оккупантам координаты мест временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. Именно по этим локациям противник готовил ракетные и дронные удары.

Для сбора информации злоумышленник фотографировал военные объекты и фиксировал их геолокации. После выполнения отдельных агентурных заданий он самовольно покинул воинскую часть и передал ФСБ данные о ее расположении.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила «крота», поэтапно задокументировала его разведывательную деятельность и параллельно приняла меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.

На завершающем этапе спецоперации агент был задержан по месту жительства его родственников, где он скрывался. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Нацгвардия ВСУ война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]