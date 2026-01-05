СБУ разоблачила «крота» ФСБ среди военных

СБУ задержала мобилизованного из Днепра, который работал на ФСБ и передавал координаты для ракетно-дроновых ударов по ВСУ и Нацгвардии.

Фото: СБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента России в рядах ВСУ. Речь идет о мобилизованном жителе Днепра, который, по версии следствия, корректировал воздушные удары врага по украинским военным объектам, сообщает СБУ.

По данным спецслужбы, фигуранта завербовали сотрудники ФСБ осенью 2025 года, после чего он намеренно мобилизовался в тыловую воинскую часть в регионе, чтобы вести разведывательную деятельность изнутри.

Правоохранители считают, что по указанию российской спецслужбы агент передавал оккупантам координаты мест временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. Именно по этим локациям противник готовил ракетные и дронные удары.

Для сбора информации злоумышленник фотографировал военные объекты и фиксировал их геолокации. После выполнения отдельных агентурных заданий он самовольно покинул воинскую часть и передал ФСБ данные о ее расположении.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила «крота», поэтапно задокументировала его разведывательную деятельность и параллельно приняла меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.

На завершающем этапе спецоперации агент был задержан по месту жительства его родственников, где он скрывался. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.