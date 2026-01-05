СБУ викрила «крота» ФСБ серед військових

СБУ затримала мобілізованого з Дніпра, який працював на ФСБ та передавав координати для ракетно-дронових ударів по ЗСУ і Нацгвардії.

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала ще одного агента Росії у лавах ЗСУ. Йдеться про мобілізованого мешканця Дніпра, який, за версією слідства, коригував повітряні удари ворога по українських військових об’єктах, повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, фігуранта завербували співробітники ФСБ восени 2025 року, після цього він навмисно мобілізувався до тилової військової частини в регіоні, щоб вести розвідувальну діяльність зсередини.

Правоохоронці вважають, що за вказівкою російської спецслужби агент передавав окупантам координати місць тимчасової дислокації підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії. Саме по цих локаціях противник готував ракетні та дронові удари.

Для збору інформації зловмисник фотографував військові об’єкти та фіксував їхні геолокації. Після виконання окремих агентурних завдань він самовільно залишив військову частину та передав ФСБ дані про її розташування.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила «крота», поетапно задокументувала його розвідувальну діяльність та паралельно вжила заходів для убезпечення позицій Сил оборони.

На завершальному етапі спецоперації агента затримали за місцем проживання його родичів, де він переховувався. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

