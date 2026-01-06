Сколько граждан имеют право на льготный проезд в Украине – раскрыли цифры

Речь идет, в частности, о пенсионерах, лицах с инвалидностью, ветеранах военной службы и тому подобное.

По состоянию на конец 2025 года право на льготный проезд в пассажирском транспорте в Украине имели около 10,7 млн граждан. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства в ответ на запрос Укринформа.

В ведомстве отметили, что речь идет, в частности, о пенсионерах, лицах с инвалидностью, ветеранах военной службы и т. п.

Как пояснила заместитель министра социальной политики Инна Солодкая, с 2017 года финансирование компенсационных выплат перевозчикам за перевозку льготных категорий граждан осуществляется за счет местных бюджетов в соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Украины.

В то же время в министерстве обратили внимание на системную проблему — отсутствие в Украине автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСООП). Это осложняет процесс компенсации расходов как для перевозчиков, так и для органов власти.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел законопроект 5651-2 относительно обновления системы предоставления льгот на проезд и некоторых других социальных гарантий.

По итогам рассмотрения депутаты приняли решение продолжить работу над документом в рамках рабочей группы и подготовить его ко второму чтению.

Проект закона предусматривает реформу механизма реализации льгот на проезд, направленную на устранение ключевых проблем, накопившихся в сфере пассажирских перевозок.

В частности, речь идет о:

отсутствии достоверного учета льготных пассажиров и фактических перевозок;

непрозрачности компенсационных выплат перевозчикам;

злоупотреблениях со стороны отдельных перевозчиков и нарушении прав льготников;

отсутствии механизма адресной помощи на местном уровне;

регулярных конфликтах между перевозчиками и пассажирами льготных категорий.

Документ реформирует систему, внедряя электронный билет и автоматизированные системы учета, которые позволят фиксировать каждую поездку.

Оплата проезда на льготных условиях будет осуществляться по электронному или бумажному билету, сформированному через соответствующую территориальную систему или программный комплекс.

Отдельно предлагается установить, что компенсации за льготный проезд военнослужащих, ветеранов войны и ветеранов службы будут финансироваться из государственного бюджета. Порядок и размеры возмещения будет определять Кабинет Министров Украины.

В Комитете подчеркивают, что принятие законопроекта позволит:

создать единую и прозрачную базу льготников;

обеспечить электронный контроль реальных объемов перевозок;

внедрить точную верификацию статуса и поездок льготных категорий;

минимизировать конфликты между перевозчиками и пассажирами;

оптимизировать расходы местных бюджетов и устранить злоупотребления.

Представители Комитета подчеркнули, что реформа является актуальной и направлена на повышение прозрачности, справедливости и доверия граждан к системе льготных перевозок.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2028 года, что обеспечит достаточный переходный период для технической и организационной подготовки.

