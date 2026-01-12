  1. В Украине

В Украине впервые определили победителя конкурса на разработку литиевого месторождения по соглашению о разделе продукции

20:09, 12 января 2026
Пилотным проектом стало месторождение «участок Добра» в Кировоградской области с инвестициями от 179 млн долларов.
Иллюстративные фото, источник — depositphotos
В Украине впервые выбран победитель конкурса на разработку месторождения лития по механизму соглашения о разделе продукции (СРП). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Пилотным проектом в сфере добычи полезных ископаемых стало литиевое месторождение «участок Добра» в Кировоградской области.

По словам Свириденко, месторождение позволит привлечь минимальный объем капитальных инвестиций в размере 179 млн долларов, из которых 12 млн долларов направят на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, 167 млн долларов — на организацию добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов месторождения.

К конкурсному отбору по 100-балльной системе оценки были приглашены украинские и иностранные компании и консорциумы, обладающие финансовыми ресурсами, техническими возможностями и опытом в сфере недропользования.

Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются известные на международном рынке компании Techmet и The Rock Holdings.

«Они имеют значительный опыт в сфере добычи критически важных полезных ископаемых. Компания Techmet владеет контрольными или доминирующими миноритарными долями в 10 активах на четырех континентах и имеет опыт реализации сложных проектов по разведке, добыче и переработке критических минералов», — отметила премьер.

Она указала, что проект даст толчок для дальнейшего привлечения большего количества инвесторов. «Участок Добра является лишь первым в амбициозном плане интеграции Украины в цепочки поставок наших стратегических партнеров. Следовательно, работа в этом направлении продолжается», — подчеркнула Свириденко.

Механизм СРП позволяет инвесторам добывать полезные ископаемые в рамках заключенного с государством партнерства. При этом месторождение остается в собственности народа Украины.

«Привлечение стратегических инвесторов из США и ЕС также усиливает международное внимание к Украине, привлекает современные технологии добычи и переработки и создает дополнительные гарантии безопасности для нашей страны.

Этот проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высококонкурентную и высокотехнологичную мировую литиевую отрасль совместно с системными американскими партнерами», — подчеркнула премьер-министр.

правительство Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

