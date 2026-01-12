  1. В Україні

В Україні вперше визначили переможця конкурсу на розробку літієвого родовища за угодою про розподіл продукції

20:09, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пілотним проєктом стало родовище «Ділянка Добра» в Кіровоградській області з інвестиціями від $179 млн.
В Україні вперше визначили переможця конкурсу на розробку літієвого родовища за угодою про розподіл продукції
Ілюстративне фото, джерело — depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні вперше обрано переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП). Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Пілотним проєктом у сфері видобутку корисних копалин стало літієве родовище «ділянка Добра» в Кіровоградській області.

За словами Свириденко, родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.

До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування.

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings.

«Вони мають значний досвід  у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів», — зазначила прем’єр.

Вона вказала, що проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів. «Ділянка Добра є лише першою із амбітного плану інтеграції України у ланцюги постачання наших стратегічних партнерів. Отже, робота в цьому напрямку триває», — наголосила Свириденко.

Механізм УРП дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в рамках укладеного з державою партнерства. Водночас родовище залишається у власності народу України.

«Залучення стратегічних інвесторів зі США та ЄС також посилює міжнародну увагу до України, залучає сучасні технології видобутку і переробки, та створює додаткові безпекові гарантії для нашої країни.

Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами», — підкреслила прем’єр-міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]