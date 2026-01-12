В Україні вперше визначили переможця конкурсу на розробку літієвого родовища за угодою про розподіл продукції

Пілотним проєктом стало родовище «Ділянка Добра» в Кіровоградській області з інвестиціями від $179 млн.

В Україні вперше обрано переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП). Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Пілотним проєктом у сфері видобутку корисних копалин стало літієве родовище «ділянка Добра» в Кіровоградській області.

За словами Свириденко, родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.

До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування.

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings.

«Вони мають значний досвід у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів», — зазначила прем’єр.

Вона вказала, що проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів. «Ділянка Добра є лише першою із амбітного плану інтеграції України у ланцюги постачання наших стратегічних партнерів. Отже, робота в цьому напрямку триває», — наголосила Свириденко.

Механізм УРП дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в рамках укладеного з державою партнерства. Водночас родовище залишається у власності народу України.

«Залучення стратегічних інвесторів зі США та ЄС також посилює міжнародну увагу до України, залучає сучасні технології видобутку і переробки, та створює додаткові безпекові гарантії для нашої країни.

Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами», — підкреслила прем’єр-міністр.

