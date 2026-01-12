РФ готовит новый массированный удар: хочет воспользоваться холодом — Зеленский

По данным разведки, Россия планирует комбинированную атаку дронами и ракетами в ближайшие дни.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия готовит новый массированный ракетно-дроновый удар по Украине, который может произойти уже в ближайшие дни. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки.

По словам Главы государства, российская армия планирует применить комбинированную тактику: массовое использование ударных беспилотников для истощения противовоздушной обороны и ракетные удары.

Зеленский отметил, что враг пытается воспользоваться похолоданием, вероятно рассчитывая на поражение энергетической и критической инфраструктуры в период снижения температур.

Президент призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.