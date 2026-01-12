  1. В Україні

РФ готує новий масований удар: хоче скористатися холодом — Зеленський

20:39, 12 січня 2026
За даними розвідки, Росія планує комбіновану атаку дронами та ракетами найближчими днями.
РФ готує новий масований удар: хоче скористатися холодом — Зеленський
Росія готує новий масований ракетно-дроновий удар по Україні, який може відбутися вже найближчими днями. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки.

За словами Глави держави, російська армія планує застосувати комбіновану тактику: масове використання ударних безпілотників для виснаження протиповітряної оборони та ракетні удари.

Зеленський зазначив, що ворог намагається скористатися похолоданням, імовірно розраховуючи на ураження енергетичної та критичної інфраструктури в період зниження температур.

Президент закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

президент Володимир Зеленський обстріл

