Нотариусы без РНОКПП получили доступ к Единому реестру лиц, пропавших без вести

В Украине доработали функционал Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах: реализована возможность вместо регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) указывать в идентификаторе пользователя серию и номер паспорта либо номер ID-карты. Об этом сообщила Нотариальная палата Украины.

Как сообщили в Минюсте, по состоянию на 31.12.2025 всем нотариусам, которые в поданных заявлениях о предоставлении доступа к Реестру указывали серию и номер паспорта либо номер ID-карты вместо номера РНОКПП (в случае его отсутствия), был предоставлен доступ к Реестру.

«В случае подачи нотариусами, у которых отсутствует РНОКПП, заявлений о предоставлении доступа к Реестру без указания серии и номера паспорта либо номера ID-карты автоматическое подключение ГП „ИНФОТЕХ“ не осуществлялось. С целью подключения к Реестру таким нотариусам необходимо подать заявление с соответствующими данными в графе „РНОКПП“», — добавили в НПУ.

