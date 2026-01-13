  1. В Украине

Нотариусы без РНОКПП получили доступ к Единому реестру лиц, пропавших без вести

17:30, 13 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вместо РНОКПП в идентификаторе пользователя можно указывать серию и номер паспорта либо номер ID-карты.
Нотариусы без РНОКПП получили доступ к Единому реестру лиц, пропавших без вести
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине доработали функционал Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах: реализована возможность вместо регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) указывать в идентификаторе пользователя серию и номер паспорта либо номер ID-карты. Об этом сообщила Нотариальная палата Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Минюсте, по состоянию на 31.12.2025 всем нотариусам, которые в поданных заявлениях о предоставлении доступа к Реестру указывали серию и номер паспорта либо номер ID-карты вместо номера РНОКПП (в случае его отсутствия), был предоставлен доступ к Реестру.

«В случае подачи нотариусами, у которых отсутствует РНОКПП, заявлений о предоставлении доступа к Реестру без указания серии и номера паспорта либо номера ID-карты автоматическое подключение ГП „ИНФОТЕХ“ не осуществлялось. С целью подключения к Реестру таким нотариусам необходимо подать заявление с соответствующими данными в графе „РНОКПП“», — добавили в НПУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

нотариус

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]