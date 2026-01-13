  1. В Україні

Нотаріуси без РНОКПП отримали доступ до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти

17:30, 13 січня 2026
Замість РНОКПП в ідентифікаторі користувача можна зазначати серію та номер паспорта або номер ID-картки.
Нотаріуси без РНОКПП отримали доступ до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти
В Україні доопрацювали функціонал Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, – реалізовано можливість замість реєстраційного номера облікової картки платника податку (РНОКПП) в ідентифікаторі користувача зазначати серію та номер паспорта або номер ID-картки. Про це повідомила Нотаріальна палата України.

Як повідомив Мін’юст, станом на 31.12.2025 всім нотаріусам, які в поданих заявах про надання доступу до Реєстру зазначали серію та номер паспорта або номер ID картки замість номеру РНОКПП (у разі його відсутності), було надано доступ до Реєстру.

«У разі подання нотаріусами, у яких відсутній РНОКПП, заяв про надання доступу до Реєстру без зазначення серії та номера паспорта або номер ID картки, автоматичного підключення ДП «ІНФОТЕХ» не проводилось. З метою підключення до Реєстру таким нотаріусам необхідно подати заяву з відповідними даними у графі «РНОКПП», - додали у НПУ.

нотаріус

