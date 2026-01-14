Михаил Федоров обещает финансовый аудит Минобороны
Михаил Федоров планирует начать работу по комплексному финансовому аудиту Министерства обороны. Об этом он заявил, отвечая на вопросы народных депутатов во время пленарного заседания Верховной Рады в среду. Напомним, что в среду, 14 января, Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. За соответствующее постановление проголосовали 277 народных депутатов.
По словам Федорова, первоочередной задачей является анализ реального состояния финансов оборонного ведомства и понимание, как Министерству обороны функционировать в 2026 году в условиях существенного сокращения бюджета.
«Моя первая задача — провести реальный аудит финансов в Министерстве обороны, понять, как в этом году нам нужно функционировать, когда Министерство обороны получило на 300 миллиардов меньше, чем в предыдущем году», — отметил он.
Федоров также подчеркнул необходимость детально проанализировать ситуацию с человеческим капиталом в Вооруженных силах и Силах обороны Украины. Только после этого, по его словам, можно переходить к стратегическому планированию.
