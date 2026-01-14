  1. В Украине

Михаил Федоров обещает финансовый аудит Минобороны

15:58, 14 января 2026
Михаил Федоров планирует аудит Минобороны из-за сокращения бюджета на 300 млрд грн.
Михаил Федоров обещает финансовый аудит Минобороны
Фото: Reuters
Михаил Федоров планирует начать работу по комплексному финансовому аудиту Министерства обороны. Об этом он заявил, отвечая на вопросы народных депутатов во время пленарного заседания Верховной Рады в среду. Напомним, что в среду, 14 января, Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. За соответствующее постановление проголосовали 277 народных депутатов.

По словам Федорова, первоочередной задачей является анализ реального состояния финансов оборонного ведомства и понимание, как Министерству обороны функционировать в 2026 году в условиях существенного сокращения бюджета.

«Моя первая задача — провести реальный аудит финансов в Министерстве обороны, понять, как в этом году нам нужно функционировать, когда Министерство обороны получило на 300 миллиардов меньше, чем в предыдущем году», — отметил он.

Федоров также подчеркнул необходимость детально проанализировать ситуацию с человеческим капиталом в Вооруженных силах и Силах обороны Украины. Только после этого, по его словам, можно переходить к стратегическому планированию.

