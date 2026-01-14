Офис Генерального прокурора проверяет обстоятельства оформления пенсии по инвалидности экс-прокурору

В рамках уголовного производства будет проверено соблюдение требований законодательства при подаче документов, принятии решений и реализации судебных актов, которые стали основанием для пенсионного обеспечения.

Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по обстоятельствам оформления пенсии по инвалидности одному из бывших руководителей органов прокуратуры.

Как сообщили в ОГП, 12 января Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора зарегистрировала уголовное производство по фактам возможного завладения имуществом путем обмана и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы. Производство открыто по ч. 5 ст. 190 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование начато с целью проверки обстоятельств оформления пенсии по инвалидности бывшему прокурору в соответствии с Законом Украины «О прокуратуре» 1991 года (№ 1789-XII), а также определения ее размера в судебном порядке.

В ОГП подчеркнули, что лицо, в отношении которого осуществляется проверка, не является действующим прокурором и не занимает никаких должностей в органах прокуратуры. Пенсионные выплаты осуществляются органами пенсионного обеспечения в соответствии с действующим законодательством и во исполнение судебных решений.

Досудебное расследование продолжается.

