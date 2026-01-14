Где киевляне в возрасте 40+ могут бесплатно пройти комплексный скрининг здоровья

В Киеве для программы определены учреждения здравоохранения — от центров первичной помощи до многопрофильных больниц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 2026 года для граждан возрастной категории 40+ введена возможность бесплатного прохождения скрининга здоровья. Об этом напомнили в Департаменте здравоохранения КГГА.

Медицинская инфраструктура Киева подготовлена к реализации Национальной программы «Скрининг здоровья 40+». Определены учреждения здравоохранения — от центров первичной помощи до многопрофильных больниц. Медицинский персонал получил четкие алгоритмы действий для сопровождения пациентов, а логистика предоставления услуг спланирована таким образом, чтобы сделать процесс обследования доступным в каждом районе столицы.

«Здоровье киевлян — это основа устойчивости нашего города. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый житель столицы после 40 лет воспользовался этой возможностью. Это не просто медицинское обследование, это инструмент продления продолжительности и качества жизни людей в такое непростое время», — подчеркнул заместитель главы КГГА Владимир Прокопив.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан призвала киевлян не пренебрегать этой возможностью, поскольку многие опасные состояния протекают бессимптомно.

«Скрининг — это не просто анализы, это “дорожная карта” здоровья на ближайшие годы. Гипертония или повышенный уровень сахара часто не ощущаются физически, пока не становится слишком поздно. Важно выявить эти риски на этапе, когда их можно нивелировать изменением образа жизни или минимальной терапией. Врачи наших учреждений готовы обеспечить профессиональное сопровождение на каждом этапе», — подчеркнула Татьяна Мостепан.

В пакет услуг скрининга входит комплекс мероприятий, направленных на всестороннюю оценку здоровья пациента:

— анкетирование для выявления индивидуальных факторов риска (в частности, сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета и расстройств психического здоровья);

— осмотр врачом;

— лабораторная диагностика для проверки функционального состояния сердца, сосудов и почек.

По результатам чек-апа пациент получает персонализированные рекомендации по коррекции образа жизни. В случае выявления заболеваний врач имеет возможность сразу назначить необходимое лечение, в том числе выписать рецепт по государственной программе «Доступные лекарства».

Участниками программы могут стать все граждане в возрасте от 40 лет. Государство обеспечивает финансирование услуги в размере 2 тыс. грн на одного человека. Эти средства являются целевыми и могут быть использованы исключительно для оплаты скрининга.

Процедура получения средств дифференцирована:

Для пользователей приложения «Дія». Приглашение поступит автоматически через 30 дней после дня рождения. После получения уведомления необходимо оформить «Дія.Картку» или воспользоваться уже имеющейся. Средства будут зачислены в течение 7 дней.

Альтернативный механизм. Граждане, которые не пользуются цифровыми сервисами, через 30 дней после дня рождения должны заказать специальную пластиковую карту в одном из банков-партнеров. После этого необходимо обратиться в ЦНАП для подтверждения личности и подачи заявки. Средства поступят на вновь созданный счет в течение недели.

Пройти обследование можно как в коммунальных консультативно-диагностических центрах, так и в частных клиниках, присоединившихся к программе.

Перечень учреждений в Киеве, где можно пройти обследование, — по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.