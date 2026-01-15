  1. В Украине

В Ужгороде 12-летняя девочка скончалась после введения наркоза в стоматологической клинике

08:12, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Девочку доставили в больницу из частной стоматологической клиники в тяжелом состоянии, но спасти не удалось, после 9 дней в коме ребенок скончался.
В Ужгороде 12-летняя девочка скончалась после введения наркоза в стоматологической клинике
Фото: Полиция Закарпатской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Ужгорода расследует смерть 12-летней девочки, которую госпитализировали из стоматологической клиники в тяжелом состоянии. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

5 января ребенка «скорой» доставили в больницу из одной из частных стоматологических клиник Ужгорода в бессознательном состоянии. В полицию информация о госпитализации малолетней в тяжелом состоянии не поступала.

В течение девяти дней ребенок находился в реанимационном отделении. Однако, несмотря на попытки медиков спасти ее, это не удалось.

14 января операторы линии «102» получили сообщение от врачей о смерти девочки в медучреждении.

В полиции событие квалифицируют по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время по делу продолжаются первоочередные следственные действия, в частности в помещении стоматологической клиники проводится обыск. Следователи изымают медицинскую документацию. Также продолжается опрос медперсонала учреждения, свидетелей и очевидцев происшествия. Полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция дети Ужгород Закарпатье медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]