В Ужгороде 12-летняя девочка скончалась после введения наркоза в стоматологической клинике

Девочку доставили в больницу из частной стоматологической клиники в тяжелом состоянии, но спасти не удалось, после 9 дней в коме ребенок скончался.

Полиция Ужгорода расследует смерть 12-летней девочки, которую госпитализировали из стоматологической клиники в тяжелом состоянии. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

5 января ребенка «скорой» доставили в больницу из одной из частных стоматологических клиник Ужгорода в бессознательном состоянии. В полицию информация о госпитализации малолетней в тяжелом состоянии не поступала.

В течение девяти дней ребенок находился в реанимационном отделении. Однако, несмотря на попытки медиков спасти ее, это не удалось.

14 января операторы линии «102» получили сообщение от врачей о смерти девочки в медучреждении.

В полиции событие квалифицируют по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время по делу продолжаются первоочередные следственные действия, в частности в помещении стоматологической клиники проводится обыск. Следователи изымают медицинскую документацию. Также продолжается опрос медперсонала учреждения, свидетелей и очевидцев происшествия. Полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти ребенка.

