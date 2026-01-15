В Ужгороді 12-річна дівчинка померла після введення наркозу в стоматологічній клініці

Дівчинку доставили до лікарні з приватної стоматологічної клініки у важкому стані, але врятувати не вдалося, після 9 днів у коміи дитина померла.

Фото: Поліція Закарпатської області

Поліція Ужгорода розслідує смерть 12-річної дівчинки, яку госпіталізували зі стоматологічної клініки у важкому стані. Про це повідомила поліція Закарпатської області.

5 січня дитину «швидкою» доставили до лікарні з однієї з приватних стоматологічних клінік Ужгорода у непритомному стані. До поліції інформації про госпіталізацію малолітньої у тяжкому стані не надходило.

Упродовж дев’яти днів дитина перебувала у реанімаційному відділенні. Однак, попри намагання медиків врятувати її, не вдалося.

14 січня оператори лінії «102» отримали повідомлення від лікарів про смерть дівчинки у медзакладі.

У поліції подію кваліфікують за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України.

Наразі у справі тривають першочергові слідчі дії, зокрема у приміщенні стоматологічної клініки проводиться обшук. Слідчі вилучають медичну документацію. Також триває опитування медперсоналу закладу, свідків та очевидців події. Поліцейські призначили судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті дитини.

