  1. В Украине

В ЦНАПе объяснили, когда военнослужащим нужна справка формы 5

07:36, 15 января 2026
Для каких услуг военнослужащим необходима справка о прохождении военной службы.
В ЦНАПе объяснили, когда военнослужащим нужна справка формы 5
Фото: Центр предоставления административных услуг г.Львова
Справка формы 5, или справка о прохождении военной службы, в настоящее время является обязательным документом для получения ряда административных услуг в Центре предоставления административных услуг.

Как сообщили в ЦНАПе Львова, данный документ является официальным подтверждением того, что лицо проходит службу в конкретном военном подразделении. В частности, справка необходима для регистрации места проживания военнослужащих, подачи документов на квартирную очередь, получения справок о пребывании на квартирном учете, а также для оформления единовременной материальной помощи жителям города.

В ЦНАПе отмечают, что справка формы 5 выдается уполномоченным лицом воинской части, в которой проходит службу военнослужащий. В документе обязательно должны быть указаны воинское звание и фамилия, имя, отчество лица, название воинской части или подразделения, а также учреждение, в которое подается справка — например, Львовский городской совет, ЦНАП или «по месту требования».

Также подчеркивается, что срок действия справки составляет один месяц. По истечении этого срока для получения административных услуг необходимо оформить новый документ. Сделать это можно, в частности, и через приложение «Армия+».

военнослужащие ЦНАП военная служба

