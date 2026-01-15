У ЦНАПі пояснили, коли військовослужбовцям потрібна довідка форми 5

Для яких послуг військовослужбовцям потрібна довідка про проходження військової служби.

Довідка форми 5, або довідка про проходження військової служби, нині є обов’язковим документом для отримання низки адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

Як повідомили в ЦНАПі Львова, цей документ є офіційним підтвердженням того, що особа проходить службу в конкретному військовому підрозділі. Зокрема, довідка необхідна для реєстрації місця проживання військовослужбовців, подання документів на квартирну чергу, отримання довідок про перебування на квартирному обліку, а також для оформлення одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста.

У ЦНАПі зазначають, що довідка форми 5 видається уповноваженою особою військової частини, у якій проходить службу військовослужбовець. У документі обов’язково мають бути вказані військове звання та прізвище, ім’я, по батькові особи, назва військової частини або підрозділу, а також установа, до якої подається довідка — наприклад, Львівська міська рада, ЦНАП або «за місцем вимоги».

Також наголошується, що термін дії довідки становить один місяць. Після завершення цього строку для отримання адміністративних послуг необхідно оформити новий документ. Зробити це можна, зокрема, і через застосунок «Армія+».

