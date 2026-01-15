  1. В Украине

В Деснянском районе Киева семья погибла из-за работы генератора в квартире, фото

07:54, 15 января 2026
Отравление угарным газом: в Деснянском районе Киева погибли три человека, полиция предупреждает об опасности генераторов.
В Деснянском районе Киева семья погибла из-за работы генератора в квартире
В Деснянском районе столицы в результате отравления угарным газом погибла семья из трех человек. Причиной трагедии стала работа генератора в квартире. Об этом сообщила полиция Киева.

По информации правоохранителей, накануне в полицию поступило сообщение о пропаже 30-летней жительницы столицы. Во время проверки квартиры ее родителей полицейские обнаружили тела женщины и ее 61-летней матери и 63-летнего отца без признаков жизни.

Как выяснили следователи, в квартире работал генератор, который питался от газового баллона. Накануне семья включила его на балконе и легла спать, при этом дверь с балкона в комнату была открыта.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

Полиция расследует обстоятельства происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой «несчастный случай».

В полиции отмечают, что угарный газ не имеет запаха и цвета, однако является чрезвычайно опасным и может привести к отравлению за считанные минуты.

полиция Киев война генератор отключение света графики отключений света

