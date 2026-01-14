В приложении «Дія» стартовало голосование за состав Национального совета по вопросам молодежи

Молодежь до 17 января может избрать восемь представителей в консультативный орган.

В приложении «Дія» началось голосование за состав Национального совета по вопросам молодежи. Опрос продлится с 14 по 17 января 2026 года в разделе «Опросы». Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Национальный совет по вопросам молодежи является консультативно-совещательным органом, в рамках которого представители государства и гражданского общества совместно работают над формированием и реализацией молодежной политики. В его состав входят представители органов исполнительной власти и молодежной среды.

Состав Национального совета

По результатам голосования в Национальный совет по вопросам молодежи войдут кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов в своих категориях:

три представителя общественных организаций;

один представитель студенческого самоуправления;

три представителя молодежных советов;

один представитель ветеранов войны.

Каждый кандидат имеет отдельную информационную карточку с фотографией, краткой справкой и указанием организации, которую он представляет.

Кто может голосовать

В голосовании могут принять участие граждане Украины в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Голосование проходит по категориям, в каждой из которых можно выбрать только одного кандидата.

Онлайн-формат голосования, отмечают в ведомстве, обеспечивает открытость и прозрачность процесса и дает возможность молодежи непосредственно принять участие в формировании представительного органа.

