В приложении «Дія» стартовало голосование за состав Национального совета по вопросам молодежи
В приложении «Дія» началось голосование за состав Национального совета по вопросам молодежи. Опрос продлится с 14 по 17 января 2026 года в разделе «Опросы». Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.
Национальный совет по вопросам молодежи является консультативно-совещательным органом, в рамках которого представители государства и гражданского общества совместно работают над формированием и реализацией молодежной политики. В его состав входят представители органов исполнительной власти и молодежной среды.
Состав Национального совета
По результатам голосования в Национальный совет по вопросам молодежи войдут кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов в своих категориях:
- три представителя общественных организаций;
- один представитель студенческого самоуправления;
- три представителя молодежных советов;
- один представитель ветеранов войны.
Каждый кандидат имеет отдельную информационную карточку с фотографией, краткой справкой и указанием организации, которую он представляет.
Кто может голосовать
В голосовании могут принять участие граждане Украины в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Голосование проходит по категориям, в каждой из которых можно выбрать только одного кандидата.
Онлайн-формат голосования, отмечают в ведомстве, обеспечивает открытость и прозрачность процесса и дает возможность молодежи непосредственно принять участие в формировании представительного органа.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.