Новые основания для исключения из электронного каталога – правительство изменило порядок закупок

Расширены основания для исключения поставщиков, отклонения заявок и уточнен порядок заключения договоров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин внес изменения в Порядок формирования и использования электронного каталога. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Основания для исключения поставщиков

Определено дополнительное основание для исключения поставщика из перечня квалифицированных поставщиков и электронного каталога – в случае наличия у него трех случаев нарушений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 49 Порядка, совершенных в течение срока действия объявления о проведении квалификации в электронный каталог.

Отклонение заявок и обращения заказчиков

Также расширен перечень оснований для отклонения заявки участника. Предусмотрено, что заказчик может обратиться к администратору электронного каталога через электронную систему закупок с информацией о нарушении поставщика, если тот не подписал договор, в частности на условиях, определенных заказчиком в запросе предложений поставщиков и в проекте договора, который является составной частью такого запроса, и/или не предоставил обеспечение выполнения условий договора в установленный срок; в письменной форме отказался от заключения договора на определенных заказчиком условиях по истечении трех календарных дней со дня подтверждения намерения заключить договор с победителем отбора; или не выполнил обязательства по ранее заключенному договору с этим же заказчиком, что привело к его досрочному расторжению и применению санкций в виде штрафов и/или возмещения убытков в течение трех лет с даты такого расторжения, что подтверждается решением суда, вступившим в законную силу.

Обоснование нарушений и действия администратора

Определено, что вместе с обращением заказчик подает обоснование информации о нарушениях поставщика и, при наличии, документы, которые это подтверждают. Очерчен алгоритм действий администратора электронного каталога при рассмотрении таких обращений и последствия для поставщиков в случае фиксации нарушений.

Запрос предложений и электронный договор

Кроме того, установлен порядок объявления запроса предложений поставщиков через электронную систему закупок и определены обязательные требования к его содержанию. Введено использование формы договора, заключаемого в форме электронного документа в электронном каталоге.

Определение победителя и условия договора

Усовершенствован механизм определения победителя путем введения дополнительного этапа проверки документов — этапа отклонения предложения, которое по результатам оценки определено экономически выгодным в соответствии с установленными критериями.

Предусмотрено, что условия договора не могут отличаться от условий, определенных заказчиком в запросе предложений поставщиков, в частности в проекте договора и/или предложении победителя отбора. Исключением является уменьшение цены договора без изменения объема, или перерасчет цены и объемов товаров в сторону уменьшения с целью приведения их к кратности упаковки, а также приведение условий договора в соответствие с запросом предложений путем заполнения электронных форм с отдельными полями в системе закупок, если такие условия отличаются в проекте договора.

Обеспечение исполнения договора и квалификация

Также определены условия применения обеспечения исполнения договора и предусмотрено, что квалификация участников к электронному каталогу осуществляется с соблюдением положений, определенных статьей 5 Закона Украины «О публичных закупках».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.