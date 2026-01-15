Нові підстави для виключення з е-каталогу – уряд змінив порядок закупівель

Розширено підстави для виключення постачальників, відхилення заявок і уточнено порядок укладення договорів.

Кабмін вніс зміни до Порядку формування та використання електронного каталогу. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Підстави для виключення постачальників

Визначено додаткову підставу для виключення постачальника з переліку кваліфікованих постачальників та електронного каталогу — у разі наявності у нього трьох випадків порушень, передбачених підпунктом 3 пункту 49 Порядку, вчинених протягом строку дії оголошення про проведення кваліфікації до електронного каталогу.

Відхилення заявок та звернення замовників

Також розширено перелік підстав для відхилення заявки учасника. Передбачено, що замовник може звернутися до адміністратора електронного каталогу через електронну систему закупівель з інформацією про порушення постачальника, якщо той не підписав договір, зокрема на умовах, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників та у проєкті договору, що є складовою частиною такого запиту, та/або не надав забезпечення виконання умов договору у встановлений строк; письмово відмовився від укладення договору на визначених замовником умовах після спливу трьох календарних днів з дня підтвердження наміру укласти договір з переможцем відбору; або не виконав зобов’язання за раніше укладеним договором із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання та застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати такого розірвання, що підтверджується рішенням суду, яке набрало законної сили.

Обґрунтування порушень і дії адміністратора

Визначено, що разом із зверненням замовник подає обґрунтування інформації про порушення постачальника та, за наявності, документи, які це підтверджують. Окреслено алгоритм дій адміністратора електронного каталогу під час розгляду таких звернень та наслідки для постачальників у разі фіксації порушень.

Запит пропозицій і електронний договір

Крім того, встановлено порядок оголошення запиту пропозицій постачальників через електронну систему закупівель та визначено обов’язкові вимоги до його змісту. Запроваджено використання форми договору, що укладається у формі електронного документа в електронному каталозі.

Визначення переможця та умови договору

Удосконалено механізм визначення переможця шляхом запровадження додаткового етапу перевірки документів — етапу відхилення пропозиції, яка за результатами оцінки визначена економічно вигідною відповідно до встановлених критеріїв.

Передбачено, що умови договору не можуть відрізнятися від умов, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проєкті договору та/або пропозиції переможця відбору. Винятком є зменшення ціни договору без зміни обсягу, або перерахунок ціни та обсягів товарів у бік зменшення з метою приведення їх до кратності упаковки, а також приведення умов договору у відповідність до запиту пропозицій шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в системі закупівель, якщо такі умови відрізняються у проєкті договору.

Забезпечення виконання договору та кваліфікація

Також визначено умови застосування забезпечення виконання договору та передбачено, що кваліфікація учасників до електронного каталогу здійснюється з дотриманням положень, визначених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі».

