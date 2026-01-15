При Кабмине создали Научно-экспертный совет по вопросам изменения климата

Новый орган будет обеспечивать научное сопровождение формирования и реализации государственной климатической политики.

Кабинет Министров создал Научно-экспертный совет по вопросам изменения климата и сохранения озонового слоя в соответствии с Законом «Об основных принципах государственной климатической политики». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство утвердило Положение о Научно-экспертном совете, а также его персональный состав. Определено, что совет является постоянно действующим независимым консультативным научно-экспертным органом, который создается при Кабинете Министров.

Научно-экспертный совет будет обеспечивать научную основу для формирования государственной климатической политики и достижения ее целей. В его задачи входят рассмотрение проектов документов планирования в сфере климатической политики, мониторинг реализации государственных политик и мероприятий, а также общая научная координация и прогнозирование в сфере изменения климата.

