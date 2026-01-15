  1. В Україні

09:43, 15 січня 2026
Новий орган забезпечуватиме науковий супровід формування та реалізації державної кліматичної політики.
При Кабміні створили Науково-експертну раду з питань зміни клімату
Кабінет Міністрів утворив Науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару відповідно до Закону «Про основні засади державної кліматичної політики». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд затвердив Положення про Науково-експертну раду, а також її персональний склад. Визначено, що рада є постійно діючим незалежним дорадчим науково-експертним органом, який утворюється при Кабінеті Міністрів.

Науково-експертна рада забезпечуватиме наукове підґрунтя для формування державної кліматичної політики та досягнення її цілей. До її завдань належать розгляд проєктів документів планування у сфері кліматичної політики, моніторинг реалізації державних політик і заходів, а також загальна наукова координація та прогнозування у сфері зміни клімату.

Кабінет Міністрів України

